Valeria Fabrizi “Sembravo una ne*ra”/”Non ero bella”, gaffe manda in tilt la Fialdini

Giornata di gaffe ieri in tv e non solo in prima serata ma anche al pomeriggio dove Francesca Fialdini ha avuto modo di ospitare Valeria Fabrizi a Da noi a ruota libera affrontando così una gaffe che rischiava davvero di costarle molto cara. Ma cosa è successo di preciso? L’attrice ospite nel salotto di Rai1 per affrontare insieme le tappe della sua vita e della sua carriera, si è trovata all’improvviso davanti ad una vecchia foto in cui appariva al fianco del marito Tata Giacobetti del Quartetto Cetra. Proprio nel descrivere una foto d’epoca parlando di sensazioni e di momenti, ad un tratto ha esclamato: “Lì non sono bellissima. Sembro una neg*a, una ragazza di colore”. Non solo la Valeri ha pronunciato la parola tabù in televisione ma lo ha fatto addirittura con un’eccezione negativa visto che si è paragonata ad una ragazza di colore perché non bellissima.

Valeria Fabrizi “Sembravo una ne*ra”

Oggi si parla della gaffe di a Noi a ruota libera ma anche del tentativo della padrona di casa, Francesca Fialdini, di ristabilire un po’ l’ordine senza di certo bacchettare la sua ospite ma lasciando intendere che forse il paragone era errato liquidando la questione con un “Sarebbe una bellissima versione di te”. Siamo sicuri che Valeria Fabrizi non ci ha fatto caso in un primo momento ma per fortuna non ha risposto alla conduttrice quando lei ha cercato di recuperare la gaffe dicendole che sarebbe stata comunque bellissima anche nella versione “colorata” come appariva nella foto.

