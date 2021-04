Valeria Fabrizi/ Si commuoverà con un brano del Quartetto Cetra a Canzone Segreta?

Valeria Fabrizi questa sera, venerdì 16 aprile, sarà ospite di Serena Rossi nella nuova puntata di “Canzone segreta” in onda su Rai 1. L’attrice, che interpreta Suor Costanza nella Fiction “Che Dio ci aiuti, è balzata di recente agli onori della cronaca per un’uscita davvero infelice nella trasmissione “Da noi a ruota libera“, lo show di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini. La Valeri, dopo aver utilizzato in modo inappropriato la parola “neg*a”, ha chiesto scusa sui suoi profili social: “Sono molto addolorata . Il colore della pelle per me è indifferente e chi mi conosce sa che scelgo le persone per il loro cuore. È stato uno scivolone involontario che non fa parte della mia anima. Un’espressione infelice che non si deve ripetere. Mi scuso con tutti, vi abbraccio sempre con affetto”. Qualche giorno fa la Fabrizi ha anche ricevuto un tapiro d’oro per l’accaduto.

Valeria Fabrizi: quale sarà la sua “Canzone segreta”?

Valeria Fabrizi questa sera sarà protagonista in prima serata su Rai 1 a “Canzone segreta”, il nuovo programma di Rai 1 che punta a conoscere l’animo dei personaggi famosi che uno per volta si siederanno sulla ormai celebre poltrona bianca, rivelando i propri sentimenti e ripercorrendo la carriera e le vicissitudini familiari partendo da una canzone cara. Certamente un tema importante sarà quello del matrimonio con il marito Tata Giacobetti, celebre componente del Quartetto Cetra, sposato nel 1964 e grande amore della sua vita, come dichiarato di recente su Rai 1. La sua morte, nel 1988, è stato un duro colpo per la donna, poiché i due hanno sempre affrontato gioie e dolori insieme, come la morte del figlio a soli 3 mesi. Dalla loro unione è comunque nata Giorgia, oggi titolare di un’agenzia di comunicazione fondata nel 2005.

