Valeria Fabrizi/ La malattia, l’ex fiamma Walter Chiari e la dedica a Lorella Cuccarini (Domenica In)

Valeria Fabrizi sarà uno degli ospiti che interverranno questo pomeriggio a “Domenica In”: per l’82enne attrice originaria di Verona si tratterà tuttavia di un ritorno dato che lo scorso inverno era già stata protagonista nel salotto televisivo di Mara Venier su Rai 1 quando aveva avuto modo di parlare del suo privato e anche della malattia che ha fatto la comparsa nella sua vita in tarda età e che ha l’ha costretta negli scorsi mesi a subire pure un delicato intervento. Ad ogni modo, come aveva avuto modo di dire alla Venier in quell’occasione, il male che la affligge non le ha comunque impedito di continuare a lavorare sul set di “Che Dio ci aiuti” (registrando le puntate della quinta stagione”) anche prima di sottoporsi a quell’operazione e senza dimenticare che negli ultimi due anni l’ex fiamma di Walter Chiari ha fatto pure due apparizioni sul grande schermo, recitando in “Ricchi di fantasia” (2018) di Francesco Miccichè e poi in “Se mi vuoi bene”, ultima fatica cinematografica di Fausto Brizzi e la cui uscita in molte sale italiane è prevista proprio per il prossimo 17 ottobre.

VALERIA FABRIZI TORNA AL CINEMA CON “SE MI VUOI BENE”

E proprio questo venerdì Valeria Fabrizi è stata protagonista, assieme allo stesso Fausto Brizzi e al resto del cast, della conferenza stampa di presentazione di “Se mi vuoi bene”, pellicola che è tratta peraltro da un romanzo dello stesso regista. Prodotto dalla Eliseo Cinema e forte di una distribuzione in oltre 400 sale il film che vede nuovamente l’attrice scaligera sul grande schermo è una sorta di prova corale in cui, una volta tanto, non c’è solo una dimensione comica come nei suoi precedenti lavori ma pure una più drammatica e nostalgica. Interpretato da Claudio Bisio che ne è il protagonista assieme a Sergio Rubini, assieme inoltre a nomi di primo piano come quelli della Fabrizi, di Gianmarco Tognazzi, Nancy Brilli, Flavio Insinna e Dino Abbrescia, “Se mi vuoi bene” parla è incentrata su Diego (Claudio Bisio), avvocato di fama che un giorno incontra Massimiliano (Sergio Rubini) con cui instaura un curioso rapporto fatto di tante chiacchiere e profonde conversazioni, tanto da cominciare a cambiare dentro di sé e a sconfiggere la depressione che lo attanaglia provando a fare del bene a coloro che lo circondano nella vita di tutti i giorni.

LA COMMOVENTE DEDICA DI VALERIA FABRIZI A LORELLA CUCCARINI

Intanto negli ultimi giorni Valeria Fabrizi ha dato vita negli studi di “La Vita in Diretta” a un commovente siparietto assieme alla nuova ‘padrona di casa’: infatti durante l’intervista assieme a Lorella Cuccarini l’82enne attrice veneta, con la voce che evidentemente le tremava, a un certo punto ha tessuto le lodi della bionda ex ballerina, ammettendo di doverle fare i complimenti dato che a suo giudizio non è solo “una moglie perfetta ma anche una madre meravigliosa e nel nostro mondo sei una persona davvero particolare”. Parole al miele quelle della Fabrizi, oltre che inaspettate: non a caso hanno colto di sorpresa la Cuccarini quando si è sentita dire di essere una persona “tanto bella dentro e fuori” che solo in un secondo momento ha trovato le sue, di parole, più adatte per ringraziare Valeria. “Parole inaspettate, di una grande artista” ha scritto la conduttrice del contenitore pomeridiano di Rai 1 sul suo profilo Twitter, condividendo anche una breve clip di quel momento, e che hanno generato in lei un sentimento di “stupore e riconoscenza”.





