Valeria Filippetti e Sara Mustari, le ex fidanzate di Nicolò Scalfi/ Un amore nato a Caduta Libera

Valeria Filippetti e Sara Mustari sono le ex fidanzate di Nicolò Scalfi. Il campione di Caduta Libera é tra i protagonisti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, il programma di successo condotto quest’anno da Barbara D’Urso. Giovanissimo Nicolò si é fatto valere nel game show di Gerry Scotti battendo ogni record. Proprio durante la partecipazione a Caduta Libera ha conosciuto Valeria Filippetti, la ex fidanzata. Tra una sfida e l’altra tra i due é scattato l’amore che ha spinto Valeria a lasciare il gioco. Tutto é avvenuto in diretta televisiva con lo zio Gerry che ha detto: “é la prima volta che mi capita in 30 anni di carriera che mi succede che due concorrenti si fidanzino durante il programma”. Così Valeria e Nicolò hanno ufficializzato la loro storia d’amore.

Chi è Mirko Gancitano concorrente a La Pupa e il secchione Show 2022?/ Il fidanzato di Guenda Goria...

Un amore che ha spinto la sfidante Valeria a lasciare il gioco. “Credo che si sia capito che, in queste settimane, che stiamo stati assieme, è nato qualcosa, più di una simpatia. Ho deciso di lasciare il compito di buttarlo giù ad altri”.

Nicolò Scalfi e le ex fidanzate: dopo Valeria Filippetti l’amore con Sara Mustari

“È molto corretto da parte sua ed è stata lei a venircelo a dire. Guardate, abbiamo scherzato per un po’ di puntate ma adesso la nostra storia è una storia bella e lunga e non è giusto che io ricopra il ruolo di sfidante, non è etico nei confronti degli altri. Piccola, ti ringrazio, sei stata molto onesta e molto brava. Ora che vuoi fare? Vai vicino alla suocera!”. Con queste parole Nicolò Scalfi e Valeria Filippetti hanno confermato la loro storia d’amore.

Nicolò Scalfi, chi è il concorrente La Pupa e Secchione Show/ "Ecco come ho speso i soldi di Caduta Libera"

Successivamente il campione di Caduta Libera é stato legato a Sara Mustari, ma la storia é terminata poco dopo. A comunicarlo in questo caso Sara sui social: “la storia tra me e Nicolò è giunta al termine pochi giorni fa, ma è finita nel migliore dei modi, non c’è rancore e non c’è astio, solo grandissimo affetto accompagnato da stima e rispetto”. Oggi il campione é single.

LEGGI ANCHE:

LA PUPA E IL SECCHIONE SHOW 2022, 1A PUNTATA/ Concorrenti e diretta: Barbara D'Urso…

© RIPRODUZIONE RISERVATA