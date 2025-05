Una vita al massimo tra cinema, grandi amori, gioie e dolori. Valeria Golino non si è di certo annoiata in questi anni, sempre molto movimentati sotto ogni punto di vista. La sfera professionale racconta la gioia dei David di Donatello conquistati qualche sera fa, enfatizzando però con la sua consueta generosità il lavoro di due ottime colleghe e amiche come Tecla e Valeria. “Mi ha toccato il cuore. Devo dire che ho provato un’emozione superiore rispetto a quando ho vinto dei David”, ammette Valeria Golino in una intervista a Vanity Fair.

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale dell’attrice e regista, sappiamo che è fidanzata da diversi anni con il compagno avvocato Fabio Palombi. Precedentemente è stata legata a Benicio del Toro, ma anche a Fabrizio Bentivoglio e al regista Peter Del Monte. Nel suo passato anche una storia con l’attore Andrea Di Stefano e con il famosissimo Riccardo Scamarcio.

Proprio con Riccardo Scamarcio, Valeria Golino ha vissuto una storia di lunga data, tra alti e bassi che non può dimenticare. In una intervista rilasciata a Belve, parlando della sua relazione con l’attore non ha fatto mistero di aver preso una sonora delusione. “Pensavo che fosse l’uomo della mia vita. Con Riccardo mi ero sentita al posto giusto, a casa”, sottolinea la Golino con un velo di amarezza. Per quanto riguarda le altre storie d’amore vissute nel corso della sua vita, Valeria attribuisce grande importanza.

“Non ho avuto tanti uomini perché ho avuto lunghe storie d’amore. Vengo attratta spesso da quei tipi che mi fanno sentire in pericolo, che mi vengono a salvare”, ha raccontato. Poi qualche parola al miele per l’attuale compagno, Fabio Palombi, di cui si dice innamorata più che mai.