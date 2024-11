Nata a Napoli nel 1965, Valeria Golino è un’attrice e regista molto apprezzata in Italia. Dopo aver trascorso i primi anni della sua vita a Sorrento, Valeria si è trasferita ad Atene, in Grecia, con la mamma, una pittrice greca. A 11 anni ha poi trascorso anche sei mesi a Chicago per via di alcune cure mediche: qui ha avuto l’occasione di imparare la lingua inglese. Rientrata poi in Europa, ha iniziato a lavorare ad Atene.

Qui Valeria Gollino ha cominciato la carriera da modella di jeans e costumi da bagno: ha poi vissuto a Los Angeles dove ha preso parte anche ai provini di Pretty Woman, nel 1990, arrivando finalista insieme a Julia Roberts. Rientrata in Italia, ha cominciato a lavorare come attrice in vari film, esordendo anche come regista nel 2013. Per quanto riguarda la vita privata, è stata legata a Benicio del Toro, attore spagnolo, poi a Fabrizio Bentivoglio, attore e regista italiani e poi ancora al regista Peter Del Monte, all’attore Andrea Di Stefano e, storia più importante, a Riccardo Scamarcio.

Valeria Golino, il grande amore vissuto con l’ex fidanzato Riccardo Scamarcio

Insieme a Riccardo Scamarcio, Valeria Golino ha avuto la storia più importante della sua vita. I due sono stati insieme dal 2006 al 2018: si sono conosciuti sul set del film “Texas”, dove erano i protagonisti. Insieme hanno portato avanti una storia importante e molto bella, tanto che come ha spiegato lo stesso attore, il rapporto tra loro era talmente complesso e intenso che non finirà mai davvero questo legame così speciale.

Dopo la rottura, Valeria Golino ha spiegato: “La delusione sentimentale è stata fortissima, la più grande della mia vita”. Grande, infatti, il dolore dell’addio, nonostante i due continuino a volersi bene. Dopo la dolorosa separazione, Riccardo Scamarcio ha avuto una figlia, nata nel 2020, e ora ha un’altra compagna, dal 2021 al 2024, Benedetta Porcaroli.

