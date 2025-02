Valeria Golino è un’attrice ed una regista che sarà tra gli ospiti presenti nella trasmissione Splendida Cornice che vede la conduzione di Geppi Cucciari. L’attrice presenterà il suo film L’Arte della Gioia, in uscita il 28 Febbraio 2025. Valeria Golino racconterà questo suo nuovo film e racconterà alcuni dettagli sulla vita privata e sul suo lavoro.

Valeria Golino nasce a Napoli il 22 Ottobre 1965 e debutta giovanissimo in questo mondo, partecipando ad un film di Lina Wertmuller quando aveva solo 18 anni. Pian piano ottiene sempre maggiore successo e la vediamo protagonista in opere come Piccoli Fuochi e come Rain Man, film che vede protagonista anche Tom Cruise e Dustin Hoffman.

Valeria Golino vince il Nastro d’Argento nel 2002 con il film Respiro e negli anni raggiunge tanti grandi riconoscimenti. Nel 2009 canta una canzone insieme ai Baustelle e dopo la carriera di attrice prova a cimentarsi anche come regista, il suo debutto avviene nel 2013 con il film Miele. Dal 2013 al 2025, Valeria gira vari film e lavora come regista, ottiene successo in ambito nazionale ed internazionale.

Valeria Golino viene identificata come una vera sex symbol del cinema anche se lei non ama identificarsi cosi. Nella sua vita ha avuto diverse storie d’amore, una delle più importanti è senza dubbio quella con l’attore Riccardo Scamarcio ed i due – nonostante la differenza di età – hanno vissuto una grande storia e sono rimasti in buoni rapporti.

Nel corso di un’intervista a Belve qualche tempo fa la donna ha parlato di lui e anche del suo attuale compagno, è legata dal 2019 al giovane avvocato romano Fabio Palombi. Valeria si è raccontata poi ricordando momenti intimi e molto difficili: “Il giorno in cui è morto mio padre è stato il più brutto della mia vita“, con l’uomo venuto a mancare dopo una battaglia contro il cancro, poi l’attrice ha ricordato anche l’aborto: “Quando ho perso il bambino è stata dura, una delle cose più brutte sia fisicamente che spiritualmente”.

Un’attrice particolare e che ha ricordato anche quando talvolta – sia sul set che fuori – si è lasciata andare fin troppo ed ha ricordato alcune sue trasgressioni: “Ho provato tante droghe, ma mai due di seguito. Non ho provato le droghe come cocaina o eroina, ma ho provato droghe psichedeliche, le trovo molto interessanti ed ho visto tante cose belle. Alla mia età ora però non lo farei più”.