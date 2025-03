C’eravamo tanto amati: è il caso Valeria Golino e Riccardo Scamarcio che per dieci anni hanno formato una delle coppie più paparazzate del mondo del cinema. Un grande amore quello nato tra l’attore e l’attrice-regista che hanno dovuto anche superare le tante polemiche scatenate dalla stampa per via della loro differenza d’età. Dopo dieci anni d’amore la coppia ha annunciato la separazione; un addio traumatico per entrambi che non hanno mai nascosto di provare un grandissimo dolore. “Scamarcio? Pensavo fosse l’uomo della mia vita” – ha detto la Golino che parlando della fine della lunga relazione con il collega ha aggiunto – “è stata a delusione sentimentale più forte della sua vita”​.

Nonostante la fine dell’idillio, Valeria Golino e Riccardo Scamarcio hanno mantenuto un ottimo rapporto sia personale che lavorativo, visto che hanno lavorato a diversi film come “Euforia”. Ma come mai si sono lasciati? Nessuno dei due ha voluto mai comunicare o rivelare i motivi reali della loro separazione anche se i ben informati hanno parlato di differenze caratteriali e ripetuti tradimenti.

La vita di Valeria Golino è stata segnata dal cinema, ma anche da una serie di esperienze tra cui anche il consumo di droghe. L’attrice, ospite di Francesca Fagnani a Belve, ha confessato: “ho provato tante droghe, ma non quelle sceme e pericolose come cocaina o eroina”. Tra le droghe “promosse” dalla regista ci sono quelle psichedeliche anche se con il senno di poi ha sottolineato a gran voce: “adesso alla mia età non lo farei più”.

Infine l’attrice ha aperto il suo cuore parlando del dolore più grande della sua vita: la perdita di un figlio. “Quando ho perso un bambino. Una delle cose più brutte che ho provato sia fisicamente che spiritualmente” – ha detto la regista ed attrice con la voce rotta dall’emozione.

