Per 12 anni della sua vita, Valeria Golino è stata legata a Riccardo Scamarcio. Un amore che ha legato due profondamente e che ha fatto vivere ad entrambi una delle storie più importanti della loro vita, nonostante la grande differenza di età tra loro. Lo stesso amore che, più avanti, è terminato ma senza recriminazione o dissapori ma solamente un affetto rimasto tale, dopo aver condiviso tanto, seppur con un grande dolore da parte di Valeria, che in qualche modo si è sentita “tradita” quando tutto è terminato. Un amore nel quale, la ex fidanzata di Riccardo Scamarcio, sembrava aver investito davvero tanto.

I due sono stati infatti insieme dal 2006 al 2018: lui non aveva neppure trent’anni quando la storia con Valeria è cominciata. La ex fidanzata di Riccardo Scamarcio, è invece classe 1965: aveva dunque 14 anni in in più di lui. Una differenza di età che i due non sembrano aver mai considerato, avendo vissuto un amore forte e potente.

Valeria Golino, ex fidanzata di Riccardo Scamarcio: “Con lui mi ero sentita a casa”

“Dopo una delusione molto forte, ho avuto la sensazione di disincanto” ha raccontato Valeria Golino, la ex fidanzata di Riccardo Scamarcio. Un grande amore il loro ma anche una grandissima delusione per l’attrice, che dopo la rottura ha sofferto particolarmente. A “Belve”, la Golino ha spiegato: “Pensavo che fosse l’uomo della mia vita. Ho sofferto molto, con lui mi ero sentita veramente a casa, nel posto giusto. Quando poi è andato tutto diversamente ho avuto uno shock”.

Lo stesso Riccardo Scamarcio, parlando della ex fidanzata, ha rivelato: “Con lei il vero amore non finisce mai”. La loro storia, però, è terminata: nel 2018 si sono detti addio e oggi Valeria Golino è felice al fianco dell’avvocato Fabio Palombi, anche in questo caso più giovane di lei di ben 24 anni.