Valeria Golino “Riccardo Scamarcio? Ci evitiamo affettuosamente”/ “Oggi l’amore è…”

Valeria Golino torna a parlare del suo storico ex fidanzato Riccardo Scamarcio. Lo fa nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Grazia, dove svela quali sono oggi i loro rapporti. I due si sono infatti recentemente ritrovati sul set di “La scuola cattolica”, partendo da qui la Golino ha rivelato: “Nel film è bravissimo, un attore potente. – Così ha chiarito – Siamo molto legati, ma diciamo che ci evitiamo affettuosamente”.

L’attrice, d’altronde, ha oggi un altro uomo nel suo cuore: “Io sto con una persona da quattro anni, un uomo più giovane di me che lavora al ministero dei Beni Culturali: una persona bella con cui sto bene. Abbiamo due case separate, ma passiamo tanto tempo insieme”. L’uomo in questione è Fabio Palombi, un avvocato di 31 anni.

Valeria Golino e il rapporto con l’amore oggi

Valeria Golino parla d’amore nell’intervista rilasciata a Grazia e di come questo sentimento sia cambiato negli anni. “Provo meno incanto. Ma non per la persona con cui sto adesso, bensì nei confronti dell’amore”, ha ammesso. E sul come si senta oggi, superati i 50, rivela: “Per alcuni aspetti mi sento più leggera: non devo più piacere per forza a tutti, come volevo da giovane. Ho sempre avuto il bisogno di essere accolta, di andare d’accordo con tutti, di essere benvoluta. Ma quando la tua personalità è formata, non lo avverti più come una cosa perentoria. Mi sento anche liberata dal bisogno di essere desiderabile, bella. Ma sono impaurita rispetto al mio corpo. Una volta non ne avevo cura, adesso so che richiede una manutenzione costante: l’idea mi affatica. Insomma, il tempo che passa ci libera di alcune cose, ma ci rende anche più fragili”.

