Valeria Graci al GF Vip per Manila Nazzaro/ “Grande amica, mi è stata tanto vicina”

Sarà una serata ricca di colpi di scena intervallata da qualche sorpresa per Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip. Ormai l’avventura nella Casa di Cinecittà sta per giungere al termine ma questa sera la conduttrice avrà l’occasione di incontrare una carissima amica che le regalerà un momento divertente: Valeria Graci. La comica e conduttrice arriverà fuori dalla porta rossa per darà un’ultima carica alla Nazzaro in vista della finale, qualora lei riuscisse a conquistarla.

Valeria Graci e Manila sono amiche da molto tempo e non è la prima volta che la comica interviene per incoraggiarla. Lo scorso anno, ospite a Verissimo, Manila raccontava del difficile momento dell’aborto vissuto poco tempo prima. Dopo le lacrime per il drammatico racconto, Silvia Toffanin le ha annunciato un messaggio speciale e ricco d’amore, proveniente proprio dalla sua amica Valeria Graci.

Manila Nazzaro su Valeria Graci: “Mi è stata vicina in un momento difficile”

In quell’occasione, le parole di Valeria Graci sono state: “Vorrei dirti grazie a nome mio e di tante donne che ci seguono perché sei riuscita a trasformare il dolore in qualcosa di positivo e parlarne può essere d’aiuto a molte persone. Purtroppo quello che è accaduto a voi capita a molte altre coppie ma se è vero che tutto passa, passerà anche questa e il vostro amore sarà più forte di prima” ha concluso la comica. Commossa, la Nazzaro ha poi spiegato il loro rapporto: “Ci siamo legate, siamo unite. Lei mi è stata vicino tantissimo: mille telefonate, mille messaggi, mille prese in giro perché Valeria è questo. Lei ci mette tanto la faccia”

