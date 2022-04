Valeria Graci: “Amore? Ho corteggiatori…”/ “Mio figlio Pierluigi chiede un fratello”

Valeria Graci è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di sabato 9 aprile 2022. In riferimento alla sua infanzia, l’attrice comica ha raccontato che i suoi genitori si sono separati pochi mesi dopo la sua nascita: “Si sono amati molto, ma non ce l’hanno fatta e hanno proseguito il loro amore attraverso di me. Sono cresciuta accanto a mamma e mia nonna Rosa, che è stata molto importante per me. Sono credente e mi piace pensare che nonna sia sempre vicino a noi e ci protegga dall’alto”.

PIERLUIGI, FIGLIO VALERIA GRACI E SIMON RUSSO/ Attrice: "Ho cercato di proteggerlo"

VALERIA GRACI: “HO CONOSCIUTO LA VIOLENZA PSICOLOGICA. AMORE? CI SONO DEI CORTEGGIATORI”

Successivamente, Valeria Graci ha detto di avere conosciuto la violenza psicologica: “Ci si può incontrare e amare molto nella vita, ma poi a un certo punto si può impazzire. Non bisogna mai perdere di vista il rispetto per le persone e l’educazione. L’amore deve riempire, deve fare bene e non deve fare male. Se siamo abituati a non amarci e a rispettare noi stessi, è più facile permettere agli altri di trattarci in un certo modo”. Suo figlio Pierluigi sogna un fratellino da un po’ di tempo: “Ci sono dei corteggiatori – ha asserito Valeria Graci –, ma bisogna avere pazienza anche in questo”.

LEGGI ANCHE:

Katia Follesa e Valeria Graci, perchè è finita la collaborazione/ Hanno litigato?Simon Russo, ex marito Valeria Graci/ La comica "Ho perso tutto. Andata in analisi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA