Valeria Graci, chi è l'attrice e comica? La separazione dolorosa dal marito, le violenze psicologiche e l'amore per il figlio Pierluigi

È tempo di cambiamenti per Valeria Graci, che qualche mese fa è tornata a recitare in coppia con Katia Follesa ma non soltanto. L’attrice e comica ha da poco anche lasciato casa, la sua casa del cuore, quella che ha condiviso prima con il suo ex marito Simon Russo, e la stessa che ha visto nascere il figlio Pierluigi. “Il mio rifugio e il posto da cui sono ripartita sempre, anche nei momenti terribili della mia vita. Con questa casa se ne va un pezzo importante della mia storia” ha scritto sui social la comica, che ha dunque condiviso un momento profondo, sincero e sentito con grande affetto e dolore.

Proprio in quella casa, Valeria ha vissuto anche il dolore della separazione dall’ex marito. Nel 2020, a Verissimo, l’attrice raccontava di aver vissuto un amore importante con Simon Russo, con il quale ha avuto quello che definisce “il nostro capolavoro”, il figlio Pierluigi. La fine della loro storia non è stata però semplice da affrontare: la comica, infatti, ha raccontato di essersi sentita a lungo una nullità per via delle parole dure che le sono state rivolte in quella fase conclusiva della loro storia. Le violenze psicologiche subite l’hanno portata a dire basta e a godersi la sua vita da single, con al suo fianco Pierluigi, il suo grande amore. “Lo sto crescendo da sola” ha raccontato Valeria parlando proprio del figlio, che soffre di DCA.

Chi è Valeria Graci: la carriera tra tv e cinema

Comica, attrice e conduttrice, Valeria Graci è uno dei personaggi più amati della comicità. Dal 2001 lavora in coppia con Katia Follesa, con la quale ha formato il duo comico che porta i loro due nomi. Dopo dodici anni, le due sono tornate a far spettacoli insieme tra il 2024 e il 2025. Nel corso della sua carriera ha lavorato sia su Mediaset che per la Rai, facendo parte di numerosi programmi di successo come Colorado Cafè, Scherzi a parte e Zelig. Diversi anche i ruoli da attrice: è stata protagonista infatti di diverse commedie come “Vacanze di Natale a Cortina” e “Baciato dalla fortuna” ma ha condotto anche Striscia la notizia in diverse occasioni.