Valeria Graci, chi è il fidanzato?/ “Sono innamorata. Mio figlio si è accorto che…”

Pubblicità

Valeria Graci si è fidanzata e potrebbe anche sposarsi in futuro. A dichiararlo è l’attrice che, ospite di Vieni da me, prima di parlare della sua vita privata, si lascia andare ad una battuta. “Cosa vuoi sapere? Il mio cuore è tuo e dei miei figli”, dice la Graci rispondendo alla domanda di Caterina Balivo, curiosa di scoprire se nella vita dell’attrice comica ci sia un nuovo amore dopo la fine della storia con Simon Russo. “Il mio cuore batte forte, non solo per mio figlio, ma anche per un’altra persona“, svela. “In questo periodo di quarantena eravate tutti insieme o separati?“, chiede la conduttrice. “No, tutti insieme. Eravamo già congiunti da diverso tempo. Non sono più su piazza. Sono innamorata Caterina”, aggiunge ancora.

Pubblicità

VALERIA GRACI: “MIO FIGLIO SI E’ ACCORTO PRIMA DI ME CHE ERO INNAMORATA”

Valeria Graci non si è mai sposata, ma ora che è felice e innamorata, non esclude di poter convolare a nozze in futuro. “Non mi sono mai sposata e anche lui non si è mai sposato”, annuncia Valeria. “E fatelo no?”, chiede la Balivo. “Con calma, le intenzioni ci sono e poi c’è il desiderio di mio figlio”, risponde la Graci lasciando intuire che il bambino vorrebbe vederla all’altare. Poi aggiunge: “Mio figlio da tempo voleva che mi fidanzassi e quando è arrivata la persona giusta mi ha detto ‘mamma non te ne sei ancora accorta che ti ama e tu lo ami?ì. Non aveva tutti i torti. A volte bisognerebbe ascoltare di più i bambini”, racconta ancora.



© RIPRODUZIONE RISERVATA