Valeria Graci e Katia Follesa, perché hanno litigato?/ “Ci siamo allontanate e…”

Valeria Graci, chi è: carriera, imitazioni e vita privata

Al prossimo appuntamento con il nuovo programma Nudi per la vita, condotto da Mara Maionchi, prenderà parte anche Valeria Graci. L’attrice teatrale e talentuosa imitatrice ha parlato dei suoi impegni attuali e futuri in un’ampia intervista rilasciata per il magazine online Maridacaterini.it . Nel corso della conversazione ha approfondito la sua soddisfazione legata al ruolo televisivo nel programma Quelle brave ragazze. L’attrice si è detta sorpresa dal successo ottenuto dal talk show, a suo dire dimostrato dalla partecipazione sempre più convinta di numerosi volti noti. Nonostante le difficoltà iniziali, ha dichiarato di aver lavorato particolarmente sul suo ruolo all’interno del programma cercando di perfezionarsi ulteriormente. Sulle cose da poter migliorare si è espressa in maniera decisamente positiva ed ottimista, affermando di essere sempre pronta a trovare nuove soluzioni per dare vigore al programma e all’intrattenimento. Soffermandosi sul suo ruolo, ha aggiunto che lei stessa si rende spesso protagonista di gaffe ed errori che affronta sempre con il sorriso.

Perchè Valeria Graci e Katia Follesa non lavorano più insieme?/ Nessuna lite...

Per quanto riguarda invece i cambiamenti e novità relativi al suo ruolo, ha dichiarato che continuerà ad essere la voce ironica per sdrammatizzare argomenti delicati al fine di alleggerire le questioni e storie proposte agli spettatori. Inoltre. alla domanda specifica riguardante il suo contributo per Striscia la Notizia, ha confermato la sua partecipazione per la nuova stagione che avrà inizio da questo mese di settembre. Oltre alle sue iconiche imitazioni di Virginia Raggi e Barbara d’Urso si è detta pronta a sperimentare la parodia di nuovi personaggi del mondo della tv e non solo. Valeria non è attualmente impegnata dal punto di vista sentimentale. Ha da tempo concluso il suo matrimonio con Simon Russo, dal quale ha avuto anche un figlio.

Valeria Graci è fidanzata?/ Lei: "si, non dico di più per riservatezza"

Valeria Graci e Katia Follesa, perché hanno litigato? I motivi

Valeria Graci e Katia Follesa hanno litigato da tempo. I fan si sono chiesti a lungo cosa fosse successo tra loro e perché il rapporto si fosse incrinato. Intervistata dal podcast One More Time di Luca Casadei, Valeria Graci ha spiegato cos’è accaduto tra loro da spingerle a seguire carriere soliste. Valeria conserva un bel ricordo di Katia Follesa ma ha spiegato di alcune interferenze che hanno provocato una rottura nel loro rapporto. Il loro duo comico è nato un po’ per caso. Katia era una fan di Valeria e, dopo aver visto alcuni suoi spettacoli, le ha proposto di collaborare. È tutto andato per il meglio fino al 2012, quando si sono dette addio. Valeria ha raccontato che all’epoca in cui era rimasta incinta l’agenzia che le gestiva non la faceva lavorare.

Valeria Graci e Katia Follesa, perché si sono "separate"?/ Smentita lite ma...

La Graci non si era sentita compresa dall’amica Katia Follesa: “Non è stato giusto. Era una scorrettezza. Se siamo un duo, facciamo le cose insieme. Io ero incinta e non volevo arrabbiarmi, così ho lasciato correre. In un momento delicato avrei avuto bisogno di Katia. Che lei ci fosse per me e invece non è stato così. Per molto tempo non ci siamo viste o sentite. In seguito siamo riuscite a chiarirci ma era ormai troppo tardi”. Valeria Graci ha proseguito nella carriera da solista ma non è stato facile: “Mettici le interferenze, che eravamo ingenue e che magari una si fida più di quello che dice una terza persona. Quel noi è finito. Vederla sul palco con qualcun altro fa un po’ male. Sono capace di perdonare ma non dimentico. Sono però fiera d’aver ricostruito una carriera da solista in un momento difficile”.











