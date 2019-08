Valeria Graci, compleanno a Io e te/ Auguri Diaco in diretta: Sandra Milo si commuove

Compleanno in tv per Valeria Graci. L’attrice e conduttrice tv compie 39 anni oggi e a sorpresa le sono arrivati gli auguri in diretta a “Io e te”. In apertura di puntata il conduttore Pierluigi Diaco ha fatto una lunga premessa per arrivare agli auguri alla collega. Ha infatti rivelato un retroscena sulla realizzazione del programma e che coinvolge la direttrice di Rai 1 Teresa De Santis. «Un sabato nel suo studio mi ha fatto leggere una lettera ricevuta in quei giorni da Sandra Milo, a cui sono legato da un’antica amicizia». Quel giorno Diaco e la De Santis contattarono Sandra Milo per proporle di far parte del programma. «Lo stesso sabato pensammo di coinvolgere un’altra figura femminile». E qui entra nel merito della scelta di portare Valeria Graci a “Io e te”. «Mi è venuto naturale proporre una donna molto perbene, che ha fatto un percorso professionale alla luce del sole e con tantissimi sacrifici. È un’attrice e conduttrice di prim’ordine».

VALERIA GRACI, AUGURI DI COMPLEANNO IN DIRETTA A “IO E TE”

Così sono arrivati a Valeria Graci gli auguri di buon compleanno di Pierluigi Diaco e tutto il programma. «Oggi festeggia il suo compleanno e noi le facciamo gli auguri più sinceri, non solo per una grandissima vita, ma anche per una carriera bella e pulita come quella che ha fatto finora», ha dichiarato il conduttore di “Io e te”. E poi le ha fatto una dichiarazione d’affetto: «Ti vogliamo bene». Non è mancaot uno scherzo: «Dovete sapere che io e Sandra in questi giorni sui nostri cellulari abbiamo ricevuto una serie di video di persone impensabili che volevano inoltrarle un augurio». È stato quindi mandato in onda il video di un collage di dichiarazioni di grandi star di Hollywood (ovviamente modificato ad arte) con gli auguri per lei. Nel frattempo ha fatto il suo ingresso in studio una torta, portata da Santino Fiorillo. «Sono molto orgoglioso del rapporto che si è creato tra voi due…», ha poi detto Diaco riferendosi anche a Sandra Milo. Quest’ultima si è commossa: «Lei è una ragazza fantastica, buona e gentile. Io non la conoscevo all’inizio, poi ho scoperto dalle piccole cose… Guarda, oggi piangiamo tutte e due».

