Valeria Graci, ipertiroidismo, abbassamento vista e udito/ “Ho delle protesi, ma…”

Valeria Graci e la malattia: la comica e conduttrice ospite della nuova puntata di Verissimo di Silvia Toffanin in onda sabato 21 novembre 2020 su Canale 5. Tutti la ricordiamo per il duo “Katia & Valeria”, ma anche per le divertentissime imitazioni di Federica Panicucci, Peppa Pig, Michelle Bonev e Barbara D’Urso, ma la comica ha vissuto un momento davvero difficile della sua vita. Prima è stata vittima di violenza da parte dell’ex marito che le frantumato il cellulare, come raccontato dalla stessa con un posto denuncia sui social, ma ha dovuto affrontare anche un delicatissimo intervento. La conduttrice dopo aver fatto dei controlli ha scoperto di avere una otosclerosi bilaterale, la crescita di tessuto osseo attorno alla staffa dell’orecchio. Un problema serio al punto che in una intervista la Graci ha raccontato che non riusciva a sentire nemmeno il figlio piangere. Questa problematica è peggiorata al punto che la comica ha cominciato a soffrire di ipertiroidismo, abbassamento della vista e dell’udito.

Valeria Graci: “mi sento una donna bionica”

Per questo motivo Valeria Graci è stata sottoposta ad un intervento d’urgenza come ha raccontato lei stessa dalle pagine del settimanale Nuovo Tv: “in passato sono stata operata d’urgenza: adesso ho delle protesi nelle orecchie, ma sento bene”. Ironica e divertente come sempre, la Graci ha poi aggiunto: “mi sento una donna bionica”. Per fortuna questo momento della sua vita è solo un brutto ricordo visto che la Graci è tornata anche in tv come co-conduttrice della passata edizione di “Io e te” con Pierluigi Diaco su Rai1. “Riesco a lavorare e a conciliare ciò che faccio con la mia vita da mamma grazie ai miei genitori che da sempre mi aiutano – ha dichiarato la Graci a Nuovo TV – Poi nel tempo libero mi dedico a mio figlio, ma un po’ di tempo lo investo anche per me”. Tempo usato per ritrovare la serenità “di cui ho tanto bisogno”.



