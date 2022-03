Valeria Graci/ La fine del matrimonio e l’amore per il figlio “L’uomo della mia vita”

Valeria Graci, comica ed attrice che ha esordito a Zelig assieme a Katia Follesa con cui ha presenziato anche ad altre trasmissioni come Colorado Cafè, Scherzi a parte, Mtv Comedy Lab. Dopo aver sciolto il duo con la Follesa nel 2012, ha debuttato nel 2018 come conduttrice radiofonica su RTL 102.5 insieme a Manila Nazzaro nella trasmissione intitolata “Zeta a pois”.

Valeria Graci ha avuto una storia d’amore con Simon Russo da cui ha avuto anche un figlio. L’incontro tra i due è avvenuto quando i due erano ancora giovanissimi, un amore nato con una forte passione e successivamente il grande amore. Dal loro matrimonio è nato anche un figlio, Pierluigi, che più volte è stato fonte d’ispirazione per la comica.

Valeria Graci, la sofferta confessione

Il matrimonio tra Valeria Graci e Simon Russo è naufragato in seguito ad alcuni comportamenti dell’uomo che la comica ha avuto il coraggio di rendere pubblici solo poco tempo fa durante un’intervista a Verissimo. La donna ai microfoni si Silvia Toffanin ha rivelato: “Non ne avevo mai parlato prima. Non perché non ce ne fosse bisogno, ma perché non volevo spettacolarizzarla, difendo molto il mio lavoro e poi forse non ero pronta”.

La comica ha confessato di aver subito dal suo ex marito una violenza psicologica, che “rimane addosso più a lungo di quella fisica”. A salvarla è stato l’amore incondizionato per suo figlio che, come ha lei stessa dichiarato: “È la persona più importante della mia vita, è lui l’uomo della mia vita”. La donna ha poi rivelato a Caterina Balivo di aver trovato, dopo la fine del suo matrimonio la serenità accanto ad un’altra persona: “Il mio cuore batte forte, non solo per mio figlio, ma anche per un’altra persona. I periodi di quarantena li abbiamo passati tutti insieme”, confessando: “Sono innamorata”.

