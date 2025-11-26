Valeria Graci si racconta senza filtri: "Volevo essere io" è il monologo che mette il suo cuore sul palco.

Nel panorama dello spettacolo italiano, poche artiste hanno saputo unire comicità, delicatezza e verità come Valeria Graci. Il suo nuovo spettacolo teatrale, “Volevo essere io”, segna un passaggio inedito nella sua carriera: per la prima volta non si nasconde dietro i personaggi, ma porta in scena sé stessa, la sua storia e le sue crepe.

«Io metto proprio il mio cuore sul palco, lo prendo e lo metto lì al pubblico», confessa. Dalla maternità affrontata da sola ai pregiudizi degli anni ’80, dal percorso per diagnosticare la dislessia del figlio fino alla sfida di raccontarsi senza filtri: Graci attraversa generazioni e stereotipi con una comicità che, come dice lei, «fa ridere ma anche riflettere». L’abbiamo incontrata alla vigilia del debutto del suo spettacolo scritto con A. Losito e R. D’Ambrosio, diretto da Francesca Zanni

Valeria, Volevo essere io è un titolo che sembra già una dichiarazione. Cosa significa davvero per lei?

Guarda, è proprio il desiderio di raccontare qualcosa di me, però a modo mio. È un racconto generazionale che parte dal 1980, l’anno in cui sono nata, e arriva fino ad oggi. Ci sono tappe leggere e tappe meno semplici, ci sono crepe e fragilità, ma anche momenti divertentissimi. La mia cifra è sempre stata la comicità, fin da quando andavo a scuola, e non potevo raccontarmi in altro modo. Fa ridere, sì, ma fa anche riflettere: questa era la mia necessità.

Eppure lei è sempre stata identificata con i suoi personaggi. Com’è stato mettere via le “maschere”?

La cosa più difficile in assoluto. Io ho sempre interpretato qualcun altro: mai Valeria, con la mia voce e senza parrucche. Qui invece devo essere me stessa. Ci abbiamo lavorato tantissimo con Francesca Zanni, che è regista e coautrice. Però il racconto è intervallato dai tanti personaggi che abitano dentro di me: c’è una scena in cui lei mi fa fare quattro cose contemporaneamente… aiuto! Ma è un caos voluto, che mi rappresenta.

Lei dice: “fa ridere ma anche riflettere”. Che tipo di riflessione vuole provocare nel pubblico?

Vorrei che ognuno potesse ritrovarsi in qualcosa. “Anch’io ho vissuto quella cosa”, “anch’io da mamma mi sono trovata così”. Io per prima metto il mio cuore sul palco: è un percorso ambizioso e delicato. Spero arrivi questa verità.

Nel suo racconto affronta anche stereotipi molto radicati, soprattutto sulle donne. Qual è quello che sente di aver combattuto più a lungo?

Sicuramente l’essere donna. Essere donna in un mondo lavorativo difficile, spesso dominato dal maschile. Essere donna, mamma, single. L’ho vissuto sulla mia pelle e lo vedo da sempre. Ma non mi piace la distinzione “uomini contro donne”: mi piace la parità, mi piace la complementarità quando è valorizzata. Però sì, noi donne alcuni stereotipi dobbiamo affrontarli più spesso.

Lei nel monologo parla anche degli anni ’80, quando sua madre, essendosi separata, veniva trattata come “un’aliena”. Cosa intende dire?

Intendo dire che oggi spesso si pensa che tutto sia sempre stato così moderno, così normale. Invece negli anni ’80 una donna separata era vista quasi come un pericolo sociale. Io alle elementari ero l’unica bambina con i genitori separati. Oggi è quasi il contrario: è cambiato tutto. È un dato controintuitivo rispetto alla narrazione attuale, ma è reale: prima la diversità era una, oggi forse è l’opposto.

Nello spettacolo affronta anche l’esperienza della maternità e il percorso diagnostico di suo figlio. Perché ha scelto di raccontarlo?

Perché è stato un viaggio importante. Mio figlio ha quasi 15 anni e io ho iniziato a capire che qualcosa non andava verso la fine delle elementari. Ma c’era stata la pandemia, la didattica a distanza, tanti buchi. All’inizio pensi: “crescerà, poi migliora tutto”. Però non migliorava. L’ho osservato tantissimo, ho parlato con i professori, ma la risposta era sempre: “è disattento”. A quel punto mi sono rivolta a un neuropsichiatra infantile. E sì, l’ho fatto privatamente, e ci tengo a dirlo, perché con la ASL i tempi sono lunghissimi. Gli è stata diagnosticata una lieve dislessia. All’inizio panico, poi respiro. Ha imparato a dare un nome alla difficoltà e oggi va alla grande.

In altre parole, secondo lei, la scuola ancora fatica a intercettare precocemente i disturbi specifici di apprendimento. È corretto?

Sì, è esatto. E lo dico senza polemica: i professori sono fondamentali, preziosi. Ma servono strumenti. Bisogna saper osservare, e osservare tanto. Molti genitori non riconoscono le difficoltà per pudore o per paura, o perché nessuno gliene parla. E invece non parliamo di malattie: quelle vere sono altre. Questi sono disagi che, se capiti in tempo, si possono gestire con serenità.

Una domanda di ritmo: cosa intende dire quando sostiene che abbiamo “poco tempo” per osservare i nostri figli?

Intendo che viviamo in un ritmo frenetico, tutti. E a volte non ci fermiamo a guardare davvero come stanno, come lavorano, come imparano. Io mi sono proprio seduta a fianco a mio figlio per settimane, a guardarlo mentre studiava: solo così ho capito. L’osservazione è un atto d’amore.

Che cosa si aspetta dagli sguardi del pubblico la sera del debutto?

Mi aspetto emozione. Emozione condivisa. Il pubblico cambia ogni sera e questo è il bello del teatro. Vorrei che arrivasse forte quello che sto mettendo sul palco: la vita così com’è, comica e non comica. Spero che la gente possa dire “anch’io”, e che si senta capita.

Ultima domanda: ritroveremo qualche suo personaggio storico? Il pubblico se lo chiede.

No, no. Quella fase è stata bellissima, meravigliosa, l’ho ritrovata l’anno scorso con Katia nella nostra reunion, ma qui è tutto un altro mondo. È un viaggio nuovo. E anche i mille personaggi che faccio nello spettacolo sono diversi, fanno parte di questo racconto. E poi la mia regista è pazza, quindi figurati! Ma è il caos giusto, quello che serve.