Valeria Liberati e Ciavy di nuovo insieme/ “Dopo Temptation mi dice ti amo e…”

Valeria Liberati e Ciavy sono tornati ufficialmente insieme. La coppia più discussa dell’ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia si era detta addio dopo il falò di confronto. Nelle ultime settimane, però, qualcosa è cambiato. Dopo aver ricominciato a sentirsi e a frequentarsi, Valeria e Ciavy hanno capito di essere ancora innamorati e sono tornati ufficialmente insieme. Dopo le foto pubblicate su Instagram, a confermare la ritrovata armonia della coppia è la stessa Valeria che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Super Guida Tv: “La paura di perdermi gli ha fatto capire quanto fossi importante per lui”, ha dichiarato la Liberati che, all’interno del villaggio dell’amore si era avvicinata al single Alessandro Basciano. “Con Alessandro non ci sentiamo e ho chiuso i rapporti. Inizialmente ci siamo sentiti telefonicamente e confidandomi con lui gli ho espresso quello che sentivo. Non è giusto che lui diventasse un chiodo scaccia chiodo. Lui se l’aspettava e lo ha capito perché è una persona abbastanza intelligente“, ha spiegato la Liberati.

VALERIA LIBERATI E CIAVY INSIEME DOPO TEMPTATION ISLAND: “UN FIGLIO? PER ORA NO”

A fare il primo passo per la riconciliazione è stato Ciavy mentre Valeria, a Super Guida Tv, ha confessato di essersi presa del tempo per capire i suoi reali sentimenti. L’amore, però, alla fine ha trionfato e la coppia è tornata insieme. Partecipare a Temptation Island ha così permesso a Valeria di ritrovare il Ciavy di cui era innamorata. “Temptation ha cambiato me ma anche lui perché lo ha reso l’uomo che volevo. […] Può sembrare banale ma era da tanto che Ciavy non mi chiamava amore, vita mia. Ora mi dice “ti amo” tutti i giorni e questo mi mancava nel nostro rapporto”, ha svelato la Liberati. Nonostante tra i due, oggi, vada tutto bene, Valeria non si sente pronta per mettere su famiglia con il fidanzato. “Per il momento non vorrei nessun figlio. Ho avuto l’esperienza in passato che mi ha segnato moltissimo. Devo capire se Ciavy è l’uomo della mia vita e se è cambiato come dice. Il matrimonio è un sogno che metto per il momento in pausa”, ha concluso.



