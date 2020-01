Valeria Marina vs Antonella Elia e Antonio Zequila/ Confronto al Grande Fratello Vip!

Serata di ritorni nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Valeria Marini si prepara infatti ad entrare nuovamente nella Casa di Canale 5 stavolta non per un confronto con Rita Rusic, bensì con coloro che l’hanno insultata, dandole del “ces*o”. Stiamo parlando di Antonio Zequila e Antonella Elia che, solo pochi giorni fa, hanno avuto modo di rispondere alla replica infuocata della Marini nei salotti televisivi di Canale 5 e Rete 4. Questo non è però bastato alla showgirl che questa sera vuole affrontare in un faccia a faccia chi l’ha insultata in diretta in prima serata.

Valeria Marini torna al Grande Fratello Vip per Zequila e Antonella Elia

Venerdì, in diretta al Grande Fratello Vip 2020, Antonio Zequila, dopo aver tentato di giustificare le sue parole, ha poi deciso di scusarsi pubblicamente con Valeria Marini. Non è stato lo stesso per Antonella Elia che ha invece confermato il suo pensiero sulla collega. “Se ho fatto un commento pesante è dovuto a un’immagine di donna che a me non piace”, ha tuttavia chiarito, per poi aggiungere “Non ci pigliamo per il c*lo perché siamo in televisione e dobbiamo che una donna di quel tipo è una tipa. Se ho fatto commenti pesanti, non è che adesso per prendermi per il c*lo dovete far vedere che sono contro le donne”. Stasera i tre avranno modo di dirsi tutto in faccia: cosa accadrà?

