In tanti si aspettavano qualcosa in più dalla partecipazione di Valeria Marini a “Ne vedremo delle belle”, invece la showgirl sarda non ha brillato artisticamente, anche se non sono mancati i siparietti che l’hanno vista come grande protagonista. La star del Bagaglino, infatti, non le ha mandate a dire sia a Patrizia Pellegrino che a Pamela Prati, che ha vinto la puntata. Indipendentemente da questo, però, cosa ha fatto la Marini nel corso della prima puntata? L’attrice e showgirl ha ballato una baciata sulle note di “Si antes te hubiera conocido” insieme a Veronica Maya: le varie sfide, infatti, sono state divise in coppia. A vincere è stata la Maya, e la Marini è rimasta a bocca asciutta.

La Marini si è classificata in settima posizione, non riuscendo a brillare nella prova a lei assegnata. Non è stata infatti la sua performance migliore e per questo la Marini ha perso contro Veronica Maya e non è andata troppo avanti in classifica ma è pronta a cambiare la situazione e a scalare posizioni già da questa sera, per la seconda puntata di “Ne vedremo delle belle”, che vedrà come ospiti Maurizio Battista e i Coma Cose.

Valeria Marini, frecciatine a Pamela Prati e Patrizia Pellegrino

Non sono mancate, nel corso della prima puntata di “Ne vedremo delle belle”, neppure le polemiche. Cosa è successo? Valeria Marini non è sembrata particolarmente felice della vittoria di Pamela Prati, che è sempre stata una sua “avversaria”. Le due primedonne del Bagaglino, infatti, se le sono sempre “date di santa ragione” e hanno avuto da ridire anche a “Ne vedremo delle belle”. La vittoria della Prati non è andata giù a Valeria Marini che ha spiegato di voler sfidare proprio la sua eterna “rivale” nella seconda puntata.

La Prati, dal canto suo, ha replicato: “Lei vuole sempre stare al centro, ma quella sera la protagonista ero io e non se n’è accorta”. Sicuramente la loro rivalità offrirà dei momenti indimenticabili di intrattenimento anche questa sera. La Marini, però, deve stare attenta anche a Patrizia Pellegrino, che non le sta particolarmente simpatica anche se non è chiara la ragione del suo astio. La Marini, infatti, ha affermato che vorrebbe tirare in testa della Pellegrino “un mango maturo“. Parole che non hanno fatto piacere alla concorrente 62enne del programma.