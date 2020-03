Valeria Marini abbandona Grande Fratello Vip?/ “Voglio andarmene, ho subito insulti…”

Le litigate tra Valeria Marini e Antonella Elia avrebbero raggiunto un livello tale da spingere la regina del Bagaglino a pensare seriamente di abbandonare il reality Grande Fratello Vip. La soubrette si è sfogata con alcuni suoi compagni di avventura tra cui Paolo Ciavarro, Sossio Aruta, Adriana Volpe e Patrick Ray Pugliese, riferendo di voler abbandonare il GF Vip: “Io voglio lasciare il gioco ok? Se sei mio amico Paolo mi devi nominare, guarda, me ne voglio andare. Me ne voglio andare io”, ha commentato. La Valeria Nazionale si è detta molto nervosa per quanto accaduto finora nella Casa e per questo ha precisato: “ho visto delle cose che mi danno fastidio. Ho capito delle cose che non mi piacciono. Io ho delle sensazioni che non mi piacciono, quindi vi prego di nominarmi”. La Marini ha ribadito di aver notato e compreso alcune cose nel corso della sua permanenza e che ora non le starebbero più bene. “Io ho subito degli insulti, sono stufa”, ha aggiunto.

VALERIA MARINI ABBANDONA GF VIP? “HO RAGGIUNTO IL LIMITE”

Valeria Marini è seria oppure no quando dice di voler abbandonare il Grande Fratello Vip? Poco dopo le sue precedenti affermazioni la showgirl ha dichiarato di stare scherzando. Poi però durante la serata ha ribadito anche a Fernanda di essere stanca e di voler lasciare il reality di Canale 5 a causa delle offese di Antonella Elia nei suoi confronti. “Non so quanto resisterò io. Non mi piace questa cosa. Queste aggressioni mi umiliano molto. Non mi sta bene questo clima, c’è un limite a tutto”, ha dichiarato. “Me ne vado, mi mettete in nomination e me ne vado. O cambia ed esce fuori la verità su di lei, oppure io me ne vado”, ha poi ribadito. Pur amando molto Alfonso Signorini e gli autori del GF Vip, Valeria ha confermato di essere arrivata ormai al limite: “O esce fuori la verità che mi ha alzato le mani, oppure me ne vado via”. Non è chiaro se realmente le sue parole siano frutto esclusivamente di uno scherzo ma a quanto pare le sue intenzioni sembrerebbero molto serie.

