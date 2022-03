Valeria Marini: Agostino Iacovo è il nuovo fidanzato?/ Chi lancia lo scoop: pranzo…

Nuovo amore per Valeria Marini? La showgirl, dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello vip 2021, ha ripreso in mano la propria vita. Tanti i progetti lavorativi per la showgirl che, tuttavia, non ha alcuna intenzione di rinunciare all’amore. Sognatrice e romantica, la showgirl ha sempre sognato di poter vivere un amore da favola realizzando anche il sogno di diventare mamma. Nonostante le cocenti delusioni sentimentali che, nel corso della sua vita ha dovuto affrontare, la Marini non ha mai perso la speranza e la fiducia nell’amore.

Valeria Marini, scherzo Le Iene/ Snobbata e derubata: "La fine di una carriera"

Nella casa del Grande Fratello vip si è rigenerata circondandosi dell’affetto dei suoi coinquilini che, sin dal primo giorno, l’hanno accolta a braccia aperte. Fuori dalla casa, invece, ha ricominciato a guardarsi intorno e il settimanale Chi l’ha pizzicata in dolce compagnia.

Valeria Marini: nuovo amore o amicizia con Agostino Iacovo?

Nel numero in edicola dal 9 marzo, il settimanale Chi, nella rubrica “Chicche di gossip” lancia un’indiscrezione sulla vita sentimentale di Valeria Marini, attualmente ufficialmente single. Nelle foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, la Marina è stata pizzicata a pranzo insieme con un 43enne ovvero Agostino Iacovo.

VALERIA MARINI, LA MALATTIA AGLI OCCHI/ "Non ci vedo più come prima"

“Valeria Marini con Agostino Iacovo, l’imprenditore calabrese con il quale si frequenta da diverse settimane.Avvistati la prima volta a Milano a febbraio, rieccoli insieme a pranzo nella cittàin cui lui lavora”, si legge sul magazine diretto da Signorini. Per Valeria Marini, dunque, sarà l’inizio di una nuova storia d’amore o sarà solo un’amicizia?

LEGGI ANCHE:

Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini/ Dalla truffa subita alla ricerca di giustizia: il supporto della figlia

© RIPRODUZIONE RISERVATA