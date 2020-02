Valeria Marini al GF Vip 4/ Ritorno nella Casa: questa sera entra da concorrente?

Valeria Marini sarà la sorpresa di questa sera della nuova puntata del Grande Fratello VIP 4: tra le anticipazioni in merito all’appuntamento col reality show di Canale 5 c’è soprattutto la succosa novità dell’ingresso di tre aspiranti concorrenti e, stando ai rumors delle ultime ore, il nome fuori programma è proprio quello di Valeria Marini. Infatti la 52enne attrice e showgirl capitolina che oramai fa coppia fissa con Gianluigi Martino entra questa sera nella Casa che ha sede negli studi di Cinecittà e pare che questa volta non si tratterà di una puntata e fuga, bensì per restarci e aggiungersi agli altri “inquilini” di questa quarta edizione del GF VIP condotta da Alfonso Signorini. Come si apprende non sarà solamente questa l’unica novità di una puntata che si annuncia piena di sorprese e a questo punto è curioso capire come sarà il ritorno della bionda “Valeriona nazionale” nel reality show dopo che in una delle precedenti puntate la sua presenza aveva dato vita a una aspra querelle.

VALERIA MARINI AL GF VIP 4: SARA’ UNA DELLE ASPIRANTI CONCORRENTI?

In quell’occasione, quando era entrata nella Casa del GF VIP solamente per un faccia a faccia dai torni duri con Rita Rusic in merito a passate vicende che riguardano il loro comune legame con Vittorio Cecchi Gori: questa volta invece non ci sarà pericolo dato che (casuale coincidenza o scelta voluta dagli autori?) la Rusic ha dovuto abbandonare gli altri “inquilini” lo scorso 1° febbraio dopo essere stata eliminata. Sarà questo il motivo? E soprattutto vedremo davvero l’attrice originaria di Roma varcare la porta di ingresso della Casa e mettervi tenda per le prossime settimane in qualità di concorrente o semplicemente di aspirante concorrente come peraltro Teresanna? Detto che pare improbabile che entri solo come ospite, per svelare l’arcano tocca restare in religiosa attesa delle 21.40 quando il padrone di casa, Alfonso Signorini, annuncerà ufficialmente questa e le altre sorprese di cui si mormorava oramai da diversi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA