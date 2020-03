Valeria Marini/ “Antonella Elia mi ha fatta fuori, voglio riabbracciare mia mamma”

Valeria Marini è rimasta scioccata dalla vita post coronavirus in Italia. Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 4 ha infatti spiegato: “Sono rimasta sotto shock per quanto sta accadendo – le sue parole in un’intervista ai microfoni di Chi – Alfonso ci aggiornava regolarmente, è vero, ma dentro la percezione della realtà, è, per ovvi motivi, assai diversa”. Ad accoglierla, una volta uscita, vi era il fidanzato Gianluigi: “Abbiamo passato la notte a capire come fare per raccogliere più fondi possibili per questa emergenza. Ora che sono libera posso finalmente rendermi utile”. La Valeriona nazionale ha spiegato di non aver avuto la giusta serenità nella casa del Gf Vip: “Sono stata presa di mira ancor prima di entrare nel reality, e quello che è successo è sotto gli occhi di tutti”. Ovviamente la Marini si riferisce ad Antonella Elia: “Ho provato in tutti i modi a trovare la strada da percorrere assieme ma il risultato è stato a dir poco disastroso. La Elia – afferma – non ha fatto altro che denigrarmi e darmi addosso rendendo impossibile la mia permanenza all’interno del gioco”.

VALERIA MARINI: “SPERO VINCA PAOLO, RIFAREI TUTTO NEL GF”

Secondo la Marina, la sua acerrima rivale ha avuto lo stesso atteggiamento con tutte le personalità forti della casa “Sono certo che la sua sia una tattica per uscirne da vittima”. Ma per la Marina, la Elia “Ha già perso”. Valeria rimanda al mittente le dicerie circa il fatto che alla base di questo forte astio vi sia un flirt per un uomo comune: “Con lei non ho mai condiviso nulla”. Con Rita Rusic, invece, il peggio sembrerebbe essere passato: “Ha dimostrato di essere intelligente e anche molto sensibile”, “ora è arrivato il momento di guardare avanti”, nonostante le molteplici turbolenze del passato. Un Gf che ha permesso alla Marini di riappacificarsi con sua mamma: “Quando ho sentito la sua voce dopo mesi di silenzi sono crollata, non vediamo l’ora di abbracciarci dopo che l’emergenza finirà”. La Marini non entra nel merito di quanto sia accaduto ma aggiunge: “Si è sbloccata una situazione che non dipendeva da noi”. Le ultime parole sono per il suo preferito nella casa: “Paolo Ciavarro, un ragazzo dal cuore d’oro. Il Gf? Rifarei tutto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA