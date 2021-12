Valeria Marini avverte Miriana “Biagio non è sincero”/ “Una strategia per il GF Vip”

Fioccano dubbi nella Casa del Grande Fratello Vip sull’interesse che Biagio D’Anelli dichiara di avere nei confronti di Miriana Trevisan. In molti temono che quella dell’opinionista sia soltanto una strategia per ottenere visibilità in questa avventura e filmati nel corso delle puntate in diretta. Lo teme anche Valeria Marini che ha perciò deciso di prendere Miriana in disparte e dirle tutto ciò che pensa su Biagio e il loro flirt nella Casa. “Da parte di Biagio secondo me non c’è sincerità. – ha quindi esordito la showgirl stellare – A volte certe persone possono non essere sincere, ti dico di guardarti le spalle perché possono avere secondi fini. A mio parere lui, un po’ caratterialmente un po’ per altro, ci marcia su questa cosa, soprattutto questa settimana in cui è in nomination.”, le ha ancora fatto notare la Marini.

BIAGIO D'ANELLI LASCIATO DALLA FIDANZATA SILVANA CURCIO?/ Lei: "Chiarirò con lui ma…"

Valeria Marini mette in guardia Miriana Trevisan su Biagio D’Anelli: “La sua è strategia”

Miriana Trevisan non ha battuto ciglio, rimanendo in silenzio e ascoltando i consigli dell’amica. Valeria Marini, dal canto suo, ha continuato il suo discorso a cuore aperto: “Io ti dico, siccome tengo a te e voglio proteggerti, metti un attimo le mani avanti. A me quando le persone fanno il braccaggio è qualcosa che non mi piace, ma lo dico anche a lui.” Ha quindi concluso, ammettendo che “Secondo me la sua è una strategia perché sta dentro ad un reality, è un gioco e non è tutto oro quel che luccica.” Valeria Marini, insomma, mette in guardia Miriana: come si comporterà adesso la Trevisan?

Soleil critica Miriana Trevisan/ "Nicola? Scaricato per il figlio, però con Biagio…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

LEGGI ANCHE:

MIRIANA TREVISAN VS KATIA RICCIARELLI "MI SONO ROTTA I COGLI*NI"/ "Basta difenderla!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA