Valeria Marini, “Baci stellari besame” è il nuovo singolo/ Video: sensualità e…

Valeria Marini e il nuovo singolo “Baci stellare besame”

Valeria Marini è pronta ad infiammare l’estate musicale con il suo nuovo singolo dal titolo “Baci stellari besame”. La showgirl, amante della musica, dopo aver ripetuto l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip in coppia con l’amico Giacomo Urtis, torna alla musica per regalare un nuovo brano dal sapore tipicamente estivo. Ritmo allegro e fresco, ma anche ritmo sensuale per il singolo della Marini che ha tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio tormentone.

Gianna Orrù, mamma Valeria Marini "Isola dei Famosi? Avrei sparato l'inviato"/ "Truffa? L'udienza..."

“Questa canzone è pensata per dire addio – ha spiegato Valeria Marini all’Adnkronos – alle restrizioni che per anni ci hanno impedito di abbracciarci e toccarci e un ritorno alla gioia e a una vita stellare”. La showgirl ha anche deciso di regalare un video molto sensuale ai fan la cui anteprima è stata pubblicata sul suo profilo Instagram. Anteprima che è stata particolarmente apprezzata dai followers della showgirl che hanno risposto con like e commenti.

Valeria Marini piange per nozze annullate con Giovanni Cottone/ Mamma entra in studio, Simona Ventura...

Il videcoclip di “Baci stellari besame”, il nuovo singolo di Valeria Marini

Come spiegato da Valeria Marini, il videoclip di “Baci stellare besame” è stato girato in due location. Nell’anteprima, la showgirl è la protagonista di movimenti sensuali e coreografie sensuali rese ancora più affascinanti da giochi di fuoco. Il video, inoltre, presenta anche un omaggio a Raffaella Carrà. D’accordo con Enzo Paolo Turchi, infatti, nel videoclip è presente un flashmob nella parte dell’inciso che ricorderà la coreografia del “Tuca Tuca” della grande Raffaella.

VALERIA MARINI: "ABORTO A 15 ANNI A MIA INSAPUTA"/ "Lo decise mia madre Gianna Orrù"

Dopo aver fatto ballare tutti con Me Gusta e Boom, la Marini torna in grande stile alla musica con un brano dal sound tipicamente estivo, fresco e leggero. La nuova hit della Marini, dunque è pronta per far ballare tutti.













© RIPRODUZIONE RISERVATA