Valeria Marini bacia Gianmarco Onestini a Superviviens/ “Sono innamorata!”

La sua avventura a Supervivientes ha avuto inizio solo pochi giorni fa ma Valeria Marini è già riuscita a conquistare il pubblico spagnolo. La showgirl sta facendo parlare di se per disavventure che l’hanno vista protagonista – come quella dell’avvelenamento da uova sull’Isola – ma soprattutto per il suo carattere fumantino e sempre schietto. Nelle ultime ore però si parla della showgirl per questioni sentimentali. Valeria pare abbia infatti preso una cotta per uno dei suoi compagni d’avventura, ben noto anche in Italia: Gianmarco Onestini. Il fratello dell’ex gieffino Luca Onestini ha conquistato il cuore della Marini che si è detta addirittura innamorata di lui: “Sono innamorata di Gianmarco, è bellissimo. Non mi ha tolto gli occhi di dosso eh? […] Sono felice di essere in queste bella isola e di Gianmarco”, ha dichiarato la showgirl.

Questa passione per Gianmarco Onestini pare si sia già trasformata in qualcosa di più. Stando alle indiscrezioni che arrivano da Supervivientes, tra i due è scoccato anche un appassionato bacio. Momenti piccanti dall’Isola dei Famosi spagnola, dove Valeria Marini è sempre più protagonista. La showgirl avrebbe dunque fatto le sue avances a Onestini che, a quanto pare, ha ricambiato le attenzioni della Marini. Tra i due, quindi, starebbe nascendo un sentimento che va oltre l’amicizia, un’attrazione che al momento tiene incollati alla tv i telespettatori di Supervivientes.

