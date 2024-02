Valeria Marini celebra Mike Bongiorno a Sanremo 2024/ Premiata con il Novella 2000 Eau di Milano

Valeria Marini a Sanremo 2024 celebra i 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno

Valeria Marini questa sera, in occasione della terza serata del Festival di Sanremo 2024, celebrerà Mike Bongiorno per i 100 anni dalla nascita del famoso ed apprezzato presentatore Rai, con il ritiro del premio Sanremo di Novella 2000 Eau di Milano. La premiazione verrà fatta presso il Teatro centrale sanremese, con il patrocinio del Comune di Sanremo, e per l’occasione verrà dato anche il dovuto arredo urbano alla statua del presentatore, eretta nel 2011 per commemorare la sua lunga carriera e le 11 edizione del Festival che ha condotto.

La scelta di Valeria Marini per ricordare Mike Bongiorno a Sanremo 2024 è legata al fatto che, con lui e Piero Chiambretti, condusse il Festival del 1997. Il quarantasettesimo Festival che si svolse dal 18 al 22 febbraio 1997 ha rappresentato per il padre fondatore della televisione italiana l’undicesima conduzione sul palco dell’Ariston, nonché il suo ritorno in Rai dopo una breve permanenza in Mediaset. In quell’edizione, Chiambretti si presentò nelle serate del Festival di Sanremo al fianco di Mike Bongiorno e Valeria Marini vestito da angelo per quattro serate, entrando in scena appeno ad una fune, per poi ‘trasformarsi’ in diavolo per l’ultima serata.

Valeria Marini: “Commossa di commemorare Mike Bongiorno”

“Mike Bongiorno era un gigante dello spettacolo italiano”, ha commentato Valeria Marini parlando della premiazione e della commemorazione di questa sera a Sanremo 2024. “Questa celebrazione per i cento anni della sua nascita è doverosa ed io non potevo non esserci. Sono commossa, ma da lui ho imparato a dire ‘Allegria!’. Perché è questo il dovere degli artisti: portare gioia e allegria. Grande Mike”.

Dell’esperienza sul palco di Sanremo nel 1997 con Mike Bongiorno e Piero Chiambretti, inoltre, Valeria Marini ne aveva parlato anche durante la puntata dello scorso 2 marzo della trasmissione I Fatti Vostri. “Ricordo Mike che era al suo ritorno in Rai e faceva footing dietro le quinte“, ha spiegato la showgirl, “Chiambretti appeso che volava all’Ariston. Sanremo è una grande emozione continuativa, devi farti cullare dalle emozioni“.

