Valeria Marini, la carriera al Bagaglino e l’amore con Cecchi Gori: tutto sulla soubrette sarda

La soubrette delle soubrette italiane è senza dubbio Valeria Marini, che con la sua simpatia e il motto “Stellare” ha conquistato il pubblico dagli anni ’90 in poi. Classe 1967 è nata a Roma e nel corso della sua carriera diventa una delle figure più importanti de “Il Bagaglino” con Pier Francesco Pingitore. Non solo, Valeria si è spesso mostrata senza veli in diversi calendari, anche se oggi viene talvolta criticata dai fan per essersi sottoposta a troppi “ritocchini” per levigare il volto.

Valeria Marini prende per mano il successo e diviene in breve tempo una vera e propria professionista, conducendo Scherzi a parte, Domenica In, I raccomandati e tanti altri programmi, tra cui il Festival di Sanremo nella sua 47esima edizione. Successivamente è il momento dei reality e la vediamo spiccare al Grande Fratello Vip tornando protagonista anche sul piccolo schermo. Di certo, intorno a lei non manca il gossip, specialmente dopo che per anni è stata la fidanzata di Vittorio Cecchi Gori, noto produttore cinematografico con il quale non ha mai avuto figli anche se le sarebbe piaciuto diventare madre. Oggi la troviamo invece a Ne vedremo delle belle su Rai 1, programma condotto da Carlo Conti e pieno di sfide tra le primedonne più famose della televisione italiana.

Valeria Marini, le ipotesi sui ritocchini: dalle labbra al seno

Quando si parla di Valeria Marini, a molti del pubblico sorge il dubbio che si sia sottoposta a interventi di chirurgia estetica per conservare la sua prorompente figura. Ma davvero Valeria Marini è rifatta? Proviamo a fare un’analisi. Guardando le foto degli inizi della sua carriera, si nota subito un cambiamento alle labbra che risultano sempre più carnose. L’ipotesi è che la soubrette faccia sistematiche sedute di filler per farle apparire sempre piene e perfette. Un altro dettaglio non indifferente sono gli zigomi, che appaiono alti e turgidi, mentre il seno sembra aumentato vistosamente. Valeria Marini, però, non ha mai confermato di essersi sottoposta ad alcuna operazione chirurgica, perciò il punto di domanda rimane ancora aperto…