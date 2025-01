Torna a Storie di donne al bivio la nota showgirl Valeria Marini, che in passato ha vissuto diversi flirt e relazioni anche celebri e finite sulle prime pagine dei giornali di gossip. Dalla storia probabilmente più nota, quella con Cecchi Gori, durata circa sei anni, fino ad arrivare alla relazione con Jovanotti, che in realtà altro non è stato che un flirt giovanile che non ha avuto alcun proseguimento. Storia ben più seria è stata quella tra Valeria Marini e Giovanni Cottone, divenuto suo marito ma dopo qualche tempo anche quella relazione è saltata in aria, finendo addirittura con l’annullamento del sacramento visto che l’uomo era già legato a un’altra donna, questione che ha fatto infuriare la showgirl.

Martina, chi è la figlia di Barbara De Rossi/ "Abbiamo un rapporto speciale, è sempre stata la mia forza"

Tra gli ex fidanzati di Valeria Marini c’è anche Gianluigi Martino, un imprenditore conosciuto per lavoro come ha raccontato proprio la nota showgirl ed ex diva del Bagaglino ospite di Verissimo ai microfoni di Silvia Toffanin.

Valeria Marini ex fidanzati, l’amore finito con Cecchi Gori

Nel corso di una intervista concessa al Corriere della sera, Valeria Marini ha colto l’occasione per soffermarsi anche sull’amore poi svanito con Vittorio Cecchi Gori, relazione poi finita male ma rimasta nel cuore della showgirl, rimasta al fianco dell’ex presidente della Fiorentina anche nei momenti più complicati, quelli del crack finanziario.

Leonardo D'Amico, compagno di Laura Freddi e figlia/ "Matrimonio? Un’emozione che spero di vivere presto"

“Con Vittorio Cecchi Gori è stato un grande amore, mi sono trovata col cuore a dover affrontare cose più grandi di me, di cui non avevo esperienza, ero una ragazza. L’ho fatto con coraggio, a testa alta, l’ho aiutato e ne sono orgogliosa” ha confidato Valeria Marini che ha ammesso di aver conservato il rispetto per la persona nonostante l’amore svanito.