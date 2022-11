Valeria Marini choc: “Il primo aborto a 15 anni”/ “Decise mia madre e lo fece per…”

Valeria Marini e il primo aborto

Valeria Marini ha sofferto tanto per amore e per quel figlio, tanto desiderato che non è mai arrivato. La showgirl non ha mai nascosto di avere un forte desiderio di maternità che, finora, non è riuscita a realizzare. Più volte, tuttavia, è stata vicina alla realizzazione di quel sogno. La prima volta in cui restò incinta aveva solo 15 anni. Giovanissima, la Marini si affidò totalmente alla madre che decise di farla abortire considerandola troppo giovane. A raccontare tale episodio, nella scorsa edizione di Belve, è stata la stessa Marini lasciandosi andare ad un racconto doloroso ai microfoni di Francesca Fagnani.

“Non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza, sono andata in una clinica privata, ero una ragazzina” – le parole della Marini. “L’ha fatto per il mio bene, perché comunque l’amore che avevo per questa persona non era sano, lui era violento, quindi diciamo che è stato un atto d’amore di mia madre”.

Valeria Marini e la maternità

Purtroppo, più volte Valeria Marini ha dovuto fare i conti con il dolore causati da un aborto. Durante gli anni della relazione con Vittorio Cecchi Gori, infatti, ha showgirl ha avuto altre due interruzioni di gravidanza. “Ho avuto una tremenda emorragia. Non mi sono neanche fatta ricoverare. Ero disposta a qualsiasi sacrificio, ma quando ho dato la notizia a Vittorio, la sua risposta è stata: ‘E come facciamo ad andare in barca?’. Di comune accordo abbiamo deciso di interrompere la gravidanza, ma non ho mai smesso di pensare a un figlio”.

La sofferenza, dunque, è tanta: “Ho cancellato dalla memoria perché ho sofferto molto sia fisicamente che psicologicamente, sicuramente è stata una cosa che poi mi è rimasta dentro, una ferita. Io sono contro l’aborto assolutamente”,











