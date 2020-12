Valeria Marini: “Con Gianluigi Martino non c’era rispetto”/ “Meglio i gatti che…”

Valeria Marini è tornata ufficialmente single. La showgirl ha chiuso la relazione con Gianluigi Martino e, in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, svela i motivi che hanno portato alla fine della storia iniziata nel febbraio 2019. «La nostra storia è finita per la mancanza di alcuni valori irrinunciabili, primo tra tutti il rispetto. Alla compagnia di certi uomini preferisco di gran lunga quella del mio gatto», ha raccontato la showgirl ad Oggi nel numero in edicola. Dopo varie delusioni sentimentali, pur continuando a credere nell’amore, per il momento, la Marini pare non aver molta voglia di tuffarsi in una nuova relazione. Sono state tante le storie importanti vissute da Valeria Marini che culla anche il sogno di poter diventare mamma, ma ad oggi, le delusioni sembrano frenarla.

VALERIA MARINI: “SONO DIFFIDENTE CON GLI UOMINI”

Nell’intervista rilasciata a Oggi, Valeria Marini si racconta a cuore aperto parlando anche delle delusioni sentimentali che ha dovuto affrontare nel corso degli anni. «Ammetto di aver avuto parecchie delusioni. Mi è capitato di cadere nella trappola di chi mentiva dicendo di amarmi, ma quando mi accorgo dell’inganno, divento dura come una roccia», ha dichiarato la showgirl. Sono tanti i temi affrontati dalla Marini che ha anche confessato le difficoltà che sta affrontando durante la seconda fase della pandemia. «Ho la sensazione che la mia vita sia sospesa, in attesa di tornare alla normalità che ormai sembra un paradiso perduto. Tuttavia, non ho perso quella base di ottimismo tipico del mio carattere, soprattutto ora che è stato scoperto un vaccino. Non sono diffidente e sarò la prima a farne uso», ha concluso.



