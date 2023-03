Valeria Marini concorrente a Il Cantante Mascherato?/ Lei nega: “Ero in Spagna”

Valeria Marini a Il Cantante Mascherato? Lei smentisce tutto

Valeria Marini è stata al centro di alcune indiscrezioni che la vedrebbero sotto una maschera de Il Cantante Mascherato. In molti sono convinti che la showgirl abbia partecipato al programma condotto da Milly Carlucci, ma a quanto pare non è così.

Come riporta Biccy, Valeria Marini smentisce tutto ai microfoni de La Vita in Diretta: “Sì ho visto, ma non sono io. Perché ero a Madrid fino a pochi giorni fa. Ho visto la trasmissione su RaiPlay. Devo fare i miei complimenti a Milly per il programma. Se sto facendo un depistaggio come quando Malgioglio ha detto che era in Turchia? No no, non mettiamo sempre in mezzo Cristiano, io ero davvero in Spagna nei giorni scorsi. Sto facendo avanti e indietro dalla Spagna, ma mi sarebbe piaciuto partecipare a Il cantante mascherato. Dei messaggi sono arrivati anche a me a dire il vero. Però non ci sono, perché sto facendo un’altra cosa in questo periodo. Sì mi hanno detto che mi hanno nominata con la stella. Perché c’è una maschera che si chiama stella. Avranno fatto l’abbinamento tra stella e stellare credo“. La showgirl, dunque, è affaccendata in altri progetti non specificati che l’hanno tenuta lontana dall’Italia.

I rumor sulla presunta partecipazione a Il Cantante Mascherato da parte di Valeria Marini sono dovuti ad alcune indiscrezioni trapelate mesi fa. Secondo il portale di Davide Maggio, la showgirl sarebbe entrata nel cast del programma condotto da Milly Carlucci.

“Valeria Marini si avvia ad essere una delle concorrenti de Il Cantante Mascherato. La procace showgirl, dunque, sarebbe pronta a rimettersi in gioco in una veste inedita, che non sarà la sua. Valeria Marini si ricongiungerebbe a Milly Carlucci ad otto anni di distanza dalla partecipazione a Notti sul Ghiaccio ossia 6 reality/talent fa ” si legge sul portale. Nelle ultime ore, però, il volto televisivo ha smentito la sua partecipazione ai microfoni di Alberto Matano.

