Valeria Marini concorrente di Tale e Quale Show 2022?/ Spunta l’indiscrezione…

Ci sarà anche Valeria Marini tra i concorrenti di Tale e Quale show 2022? Sono tanti i rumors intono alla show di Carlo Conti, ma per il momento, non è arrivata l’ufficialità su nessun vip. Nelle scorse ore, però, TvBlog ha lanciato l’indiscrezione sulla presenza di Valeria Marini tra i concorrenti. La showgirl che è stata una protagonista indiscussa delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip, secondo quanto scrive TvBlog, farà sicuramente parte del cast della nuova edizione del programma di Raiuno.

La Marini che non è sicuramente nuova al mondo della musica avendo pubblicato diversi brani come l’ultimo singolo “Baci stellari”, sarebbe pronta a calarsi nei panni di star italiane e internazionale sfoggiando non solo il suo talento canoro, ma anche quello di imitatrice.

Tale e Quale Show 2022: tutti i nomi accostati allo show di Carlo Conti

Il nome di Valeria Marini non è l’unico tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Come fa sapere TvBlog, infatti, protagonisti dei provini vocali sarebbero stati Guenda Goria, Davide Silvestri, Alex Belli, la stessa Katia Ricciarelli e le principesse Selassiè. Carlo Conti, tuttavia, non pescherà tanti nomi dal reality show di canale 5. Negli scorsi giorni, infatti, a Tale e Quale Show 2022 è stato anche accostato il nome di Manila Nazzaro.

Chi, dunque, farà parte del cast dello show di Raiuno a partire da settembre? Secondo TvBlog, l’unica certa pare essere Valeria Marini. Sarà davvero così? Nel frattempo, il popolo del web spera che si concretizzi anche l’ipotesi Selassiè.

