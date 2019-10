Valeria Marini conosce Marylin Manson/ Ma è Paolo Calabresi: scherzo Che tempo che fa

Valeria Marini vittima di uno scherzo a “Che tempo che fa”. Alla showgirl viene fatto credere che sta per incontrare un personaggio importante, un super ospite, ma in realtà si tratta di uno scherzo del programma condotto da Fabio Fazio. Nell’appuntamento preserale viene condotta nel camerino di questo prestigioso ospite, ma anche misterioso. Quando arriva fuori dalla porta nota un cartello con le iniziali M.M. Quindi Fabio Fazio annuncia lo scoop: «È un super ospite che abbiamo tenuto segreto». E poi si rivolge direttamente a Valeria Marini: «Lui ha detto che è disponibile a conoscere solo te». La showgirl, accompagnata da Gigi Marzullo in questa speciale occasione, comincia a guardarsi intorno. È perplessa e teme che si tratti di uno scherzo. E infatti a bassa voce chiede se sia così. Ma col passare dei minuti il suo volto comincia a tradire emozione. Anche perché sui social molti cominciano a dare credito a quel singolare incontro. Il timore di essere vittima di uno scherzo si trasforma in apprensione.

VALERIA MARINI CONOSCE MARYLIN MANSON, MA È SCHERZO CHE TEMPO CHE FA

Valeria Marini entra nella stanza, sorvegliata peraltro da una bodyguard improbabile. La showgirl si imbatte quindi in una decina di candele accese. Poi incrocia colui che lei ritiene essere Marilyn Manson. In realtà non è il celebre artista, ma Paolo Calabresi. E questi non è peraltro nuovo a scherzi di questo tipo. Blogo ricorda che già sedici anni fa beffò tutti fingendosi Marilyn Manson. La vicenda risale al 2003, quando l’attore romano realizzò un finto spot vestendo i panni del cantante che annunciava la sua partecipazione al Galà della Pubblicità che andava in onda su Canale 5. In realtà si trattava di una bufala incredibile, proprio come accaduto oggi a “Che tempo che fa”. Qualcosa che si poteva aspettarse Valeria Marini, anche per via della presenza al suo fianco di Gigi Marzullo. Poche settimane fa infatti presentò un finto John Turturro, interpretato sempre da Paolo Calabresi, in attesa che poi arrivasse quello vero.

