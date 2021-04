Valeria Marini corteggia Gianmarco Onestini a Supervivientes?/ “Non c’è niente..”

L’avventura di Valeria Marini a Supervivientes è ufficialmente cominciata. La versione spagnola dell’Isola dei Famosi 2021 ha preso il via ieri e tra i concorrenti, oltre alla showgirl, c’è anche Gianmarco Onestini. Il fratello di Luca Onestini è ormai diventato una star dei reality spagnoli e, così, dopo aver partecipato al Gran Hermano Vip 7 e ha vinto lo spin-off El tiempo del discuento, è partito per l’Honduras come concorrente della nuova edizione di Supervivientes per il cui debutto l’Isola dei Famosi 2021 ieri non è andata in onda. La prima puntata di Supervivientes è partita con un filmato riassuntivo dei giorni che i naufraghi hanno trascorso in un resort prima di sbarcare sull’Isola. Tra i vari momenti mostrati, come fa sapere il portale Gossip e Tv, il pubblico ha notato quelli in cui Valeria Marini e Gianmarco Onestini erano particolarmente vicini.

Valeria Marini hot a Supervivientes/ Video: dal "costume selvaggio" a Ivan Gonzalez..

Valeria Marini e Gianmarco Onestini: flirt a Supervivientes?

Valeria Marini ha già conquistato la simpatia del pubblico spagnolo. Durante la prima puntata di Supervivientes ha parlato senza problemi con il padrone di casa Jorge Javier Vazquez dimostrando di conoscere benissimo lo spagnolo. La showgirl, tuttavia, è già la protagonista del primo gossip. Nel resort dove hanno trascorso i giorni prima dello sbarco sull’isola, Valeria Marini e Gianmarco Onestini hanno trascorso del tempo insieme scatenando il gossip sul loro rapporto. Di fronte ai pettegolezzi degli altri concorrenti, in un confessionale, la Marini ha così commentato la situazione: “Mi hanno detto ‘ma tu vai nella camera con Gianmarco’, si perché non c’è niente di male. Io sono sonnambula, la notte me ne vado…”. Il reality spagnolo è appena cominciato, ma Valeria Marini è pronta a diventare la star.

