Valeria Marini Crisi con Giacomo Urtis/ Diventano concorrenti singoli?

Valeria Marini: la sua opinione sulle coppie del GF Vip 6

Valeria Marini è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6, in coppia con Giacomo Urtis, da qualche settimana. Per ora la showgirl si gode lo spettacolo che stanno offrendo gli altri concorrenti e se sulla coppia Miriana Trevisan-Biagio D’Anelli ancora non si è espressa, su Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi ha dato la sua benedizione. Secondo la Marini i due gieffini stanno bene insieme anche se l’ex tronista di Uomini e Donne dimostra di avere un carattere più forte rispetto all’imprenditore che invece è pieno di insicurezze. Sophie ha una bella personalità, a volte è incoerente con il suo pensiero soprattutto quando sente le pressioni che vengono dalle persone che le stanno attorno. Da giorni Katia Ricciarelli è arrabbiata perché i gieffini non mantengono la Casa pulita, soprattuto la cucina. Dopo questo sfogo, Valeria si è lavata i capelli nel lavandino della cucina, ricevendo molte critiche dal popolo del web

Valeria Marini si lava i capelli in cucina al GF Vip/ Web indignato: "Va nominata!"

Valeria Marini litiga con Giacomo Urtis

Nella casa del Grande Fratello Vip ai concorrenti vengo spesso affidate diverse missioni. Nei giorni scorsi la squadra di Valeria Marini si è riunita nel salone per comporre la migliore frase da usare per il merchandising #GFVIP. Le difficoltà non sono mancate: sebbene Jessica Selassié, Gianmaria Antinolfi e Giucas Casella volessero utilizzare determinate frasi, Valeria non è sembrata d’accordo e ha voluto dare voce alle sue idee. Non è mancata la lite e a farne le spese è stato Giacomo Urtis. È servito l’intervento di Giucas per ristabilire la tranquillità nel gruppo. Finito il compito Valeria ha fatto pace con l’amico Giacomo, stringendolo in un forte abbraccio: “Dobbiamo essere uniti”.

