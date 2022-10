Valeria Marini: “Crisi di sconforto per Malgioglio”/ “Sogno di avere una famiglia”

Valeria Marini a Da noi a ruota libera ci ha tenuto raccontare la sua versione della vicenda dell’altra sera al Tale e Quale show, nel quale interpretava Shakira cantando Waka-Waka. Secondo Cristiano Malgioglio la sua esibizione “più che Shakira, era Sciagura”, sottolineandole come non fosse intonata. “Sono stata mitragliata da Cristiano Malgioglio“, ha commentato oggi Valeria Marini, interpellata poi da Francesca Fialdini in merito alle votazioni che si assegnerebbe ha risposto: “All’imitazione di Cher 10 per il trucco e 7 per l’interpretazione. Quando ho imitato Patty Pravo, invece, ho avuto un abbassamento di voce e non ho potuta farla bene come nelle prove”.

Tuttavia, confessa anche che “ci metto impegno perché mi piace dare il massimo e poi amo dare sempre di più”. Sulle impressioni generali, invece sottolinea che “la mia benzina è il pubblico, mi piace condividere quello che mi succede, ci sono stati pareri positivi ed altri meno, ma va bene così”. “Chi butterei giù dalla torre?”, continua Valeria Marini, “nessuna delle donne. Ma tra gli uomini Antonino perché è bravo e vince sempre. Salverei Gabriele perché è esilarante. Anche Andrea lo butterei giù, ma mi sta simpatico, come faccio?!”.

Valeria Marini durante la diretta di A ruota libera ha confessato di essere “una persona fin troppo sincera”. Per l’ultima puntata del Tale e Quale Show “ci sono rimasta male” per i giudizi di Cristiano Malgioglio. “A parte che era già preparato con i cartelli e lui me l’ha detto che mi avrebbe distrutta, ma ci sono rimasta comunque male”, confessa, “tutto il lavoro che ho messo, tutte le persone che hanno lavorato con me. Nessuno vuole essere Shakira che ha una voce molto particolare, io ci sono rimasta malissimo”. Come se non bastasse, “questa cosa è durata anche dopo la puntata. Ho avuto una crisi di sconforto, sto tutta la settimana ad impegnarmi per dare il massimo, sentirmi giudicata con tanta superficialità”, si interrompe. “Io non mi sottraggo al trucco, come dice Malgioglio”, continua a sfogarsi Valeria Marini, “faccio di tutto per essere ‘tale e quale’ all’artista”.

Sulla prossima puntata del Tale e Quale Show, invece, Valeria promette che “con Marilyn ci metterò il cuore, verrò mitragliata da Malgiglio ma è anche il destino di Marilyn essere mitragliata dalla critica, ma apprezzata dal pubblico”, scherza. Ma per lei questo è importante, e lo ripete ancora una volta, “nel mio lavoro il successo è la simpatia e conta solo il pubblico”. Sul futuro, conclude, le manca solo una cosa, “un mio desiderio, quello di farmi una famiglia“.











