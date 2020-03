Valeria Marini da diva a “pecora nera”/ Ora è lei ad avere tutti contro… (Grande Fratello Vip)

Valeria Marini continua a dividere la casa del Grande Fratello Vip 2020 e a quanto pare non riesce a riscuotere simpatie anche nelle nuove arrivate. Negli ultimi giorni, Teresanna Pugliese ha confidato a Sossio Aruta e Patrick Pugliese di non vedere di buon occhio l’esuberanza della showgirl. “Valeria è molto buona e generosa”, ha sottolineato, “però poi ha questo egocentrismo che spesso la rende invadente, a volte va a rompere degli equilibri”. L’ex calciatore invece è sicuro che Valeriona si trovi in una sorta di gabbia, ovvero il suo personaggio pubblico, e che in realtà in fondo sia “una bonacciona”. Nella puntata di questa sera, la produzione accenderà invece di nuovo le luci sui recenti scontro fra la Marini e Antonella Elia, quest’ultima in nomination. Nell’ultima settimana infatti non sono mancati i conflitti fra le due showgirl e sembra proprio che non ci sia speranza che facciano pace, anche solo per il quieto vivere. Forse i toni non si saranno accesi come nei precedenti conflitti, ma il punto interrogativo su come potrebbe evolvere la situazione rimane ancora. Dubbi anche sul concorrente che Valeria vorrà votare nella puntata di oggi. Parlando con Andrea Denver e Patrick Pugliese, la showgirl infatti ha rivelato di avere le idee ben chiare. “Non potrei mai nominarvi, mi sentirei proprio male“, ha confessato. Clicca qui per guardare il video di Valeria Marini. Non è escluso comunque che la showgirl voglia puntare il dito contro Fernanda Lessa, con cui ha avuto da ridire negli ultimi giorni. “Mi ha detto che sono più scontrosa in questi giorni, ma è perchè sto male. Però lei chiede troppo”, ha detto la brasiliana a Patrick. “Lo capisco, anche quando mi chiede se le prendo qualcosa dopo poco si dimentica“, ha risposto invece l’Highlander, “si distrae facilmente perchè è in continuo movimento“. Fernanda tuttavia crede che la showgirl a volti abusi della gentilezza altrui e anche se Patrick concorda, crede che la Marini sia “buona e geniale nel suo personaggio. E’ la vera diva italiana, non c’è nessuno come lei”.

Valeria Marini, Grande Fratello Vip: ora le liti non hanno più senso

Valeria Marini ce la sta mettendo tutta a non sollevare altre liti al Grande Fratello Vip 2020, soprattutto per via della pandemia che ha colpito il mondo e che ha messo in ginocchio molte città d’Italia. Non è riuscita però a rimanere impassibile quando Antonella Elia e Sossio Aruta hanno deciso di fare uno scherzo ad Antonio Zequila, già a letto a causa di un piccolo malore sorto dopo cena. “Ma ha un po’ di mal di gola che sarà mai”, ha detto invece la Elia quando Fernanda Lessa ha cercato di fermarli. A quel punto, Valeria si è diretta nella camerata per controllare le condizioni di salute dell’attore e poi è ritornata in cucina. “Antonio mi ha detto di lasciarlo stare”, ha sottolineato, “non sta bene e quando una persona sta male si deve lasciare stare, poi fate voi”. Antonella ha quindi nascosto il palloncino, poi rivolgendosi a Sossio ha evidenziato il suo pensiero: “Dobbiamo farlo quando non c’è lei, protegge la gente per finta”. La Valeriona nazionale però ha sentito tutto e ha deciso di ribattere, sentendosi punta sul vivo. “Non proteggo la gente per finta”, ha replicato, “poi io faccio quello che mi pare. Se sta male, ve lo dico”. Nei giorni precedenti, Valeria aveva avuto da ridire anche con Fernanda Lessa, ‘colpevole’ di aver minimizzato uno dei suoi discorsi. In quel momento infatti la showgirl stava parlando con Zequila e la modella ha stroncato tutto sul nascere, sottolineando che “le cose importanti sono altre”. La Marini però le ha fatto notare che si è intromessa con aggressività in un discorso che non la riguardava neppure e Antonio ha cercato di sedare la lite sul nascere, ma non ci è riuscito. “Non aggredisco nessuno, parlavo per parlare”, ha detto la Marini. “Ognuno ha il suo carattere, bisogna mantenere la calma”, le ha detto però Paolo Ciavarro, riuscendo a ripristinare l’ordine.



