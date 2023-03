Valeria Marini/ “Devo tutto a Pingitore, Maurizio Costanzo generoso come Maria”

Valeria Marini, showgirl, attrice, cantante e presentatrice, è stata intervistata stamane dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Le prime parole sono state per la sua partecipazione a Tale e Quale Show 2022: “Meglio imitare o essere imitate? Sono due cose diverse, è stato un successo incredibile Tale e Quale e saluto la mia coach stellare Emanuela Aureli che tra l’altro mi imita benissimo. E’ bello imitare, devi uscire dai tuoi panni. Ho ricevuto complimenti? Da tutti tranne che dal giudice Cristiano Malgioglio, alla fine l’ho perdonato e volevo salutare anche la mia amica stellare Anna (Falchi ndr). Ci vogliamo bene da tanto e sempre”.

La chiacchierata è quindi virata sul 1997 e la sua partecipazione al Festival di Sanremo: “Un Festival di grandissimo successo, uno di quelli di più grande ascolto, ricordo Mike Bongiorno dietro le quinte che faceva il footing perchè era il suo ritorno in Rai, Piero Chiambretti che si preparava per appendersi e volare e poi mi colpì moltissimo Patty Pravo, portò un pezzo meraviglioso che ho interpretato anche in Tale e Quale. Chi ha fatto Sanremo sa che è una grande emozione continuata, devi farti cullare dalle emozioni”.

VALERIA MARINI E IL RICORDO DI MAURIZIO COSTANZO

Valeria Marini ha poi parlato di Saluti e Baci del 1993: “Incontrai Ninni Pingitore, a lui devo tutto, mi ha aperto le parole al successo, lo ringrazierà sempre. Nell’ultimo spettacolo che ho fatto prima del covid Ninni mi ha fatto fare la futura presidente della repubblica, ebbe una grande intuizione perchè poi il premier è divenuto Giorgia Meloni”.

Un ricordo infine di Valeria Marini su Maurizio Costanzo: “Un genio, ha inventato una nuova tv, ha lasciato il segno per sempre, rimarrà nei nostri cuori e nel modo di fare televisione, non ci sono parole per descrivere quanto è stato grande. Lui era generoso e lo stesso fa Maria”.

