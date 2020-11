VALERIA MARINI/ Di nuovo single: “Il mio fidanzato è il pubblico” (Verissimo)

C’è anche Valeria Marini, tra gli ospiti annunciati della nuova puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin in onda ogni sabato pomeriggio a partire dalle 16. Di recente, la nota showgirl è stata coinvolta insieme a sua madre in una truffa perpetrata da un broker ai danni della famiglia che ha causato loro un danno economico di diverse centinaia di migliaia di euro. Presumibilmente, nel corso dell’intervista odierna, si farà riferimento anche al caso in oggetto, che ha costituito un vero e proprio trauma per entrambe, visto che la signora – affettuosamente soprannominata ‘Wonder’ dalla figlia Valeria – si era fidata ciecamente dell’uomo che poi le ha tradite. La vicenda è finita su tutti i giornali, accompagnata dalle dichiarazioni di una sconvolta Valeria Marini che ha ammesso di essere stata lei stessa, nel 2018, a presentare l’uomo a sua madre.

Valeria Marini vittima della depressione

Ma non c’è solo la batosta legata ai soldi, a turbare in questo periodo la vita di Valeria Marini. Di recente, infatti, la showgirl ha raccontato di essere stata vittima di una brutta depressione che l’ha portata ad allontanarsi proprio dalla madre, il suo affetto più caro. Oggi ne parla come il periodo più difficile di cui ha memoria, ulteriormente aggravato dall’apparente sensazione di aver perso il suo unico, grande punto di riferimento. A seguito di varie incomprensioni, la Orru ha preso la drastica decisione di allontanarsi per un po’ dalla figlia, e – a tal proposito – Valeria ha confidato che ogni tentativo di riallacciare un rapporto con lei si è rivelato vano (finora, almeno). Queste le sue parole riprese dalla sua ultima intervista a Verissimo dell’8 febbraio 2020: “La vita è un dono prezioso. Qualsiasi cosa possa succedere io ci sono. Vorrei che tornassi ad essere felice. Si può sbagliare ma bisogna andare avanti. Mamma mi manchi”.

Valeria Marini e il suo rapporto con il pubblico

C’è da dire che le relazioni affettive, per Valeria Marini, non sono mai state facili. Giorni fa, ospite della puntata del 24 novembre del Maurizio Costanzo Show, l’ex volto del Bagaglino ha confessato di essere nuovamente single: “Saluto Valeria che prima non era ancora sul palco”, ha esordito il conduttore nel presentarla, “mi hanno detto che sei tornata single, è perché sei sempre in ritardo”. Per tutta risposta, lei ha rivelato: “Sono tornata single perché ho deciso io. Io sono fidanzata soltanto con il pubblico”. E le auguriamo che almeno questa sia una relazione duratura.



