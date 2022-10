VALERIA MARINI È CHER, TALE E QUALE SHOW 2022/ Una vocalità impossibile da replicare

Valeria Marini è Cher nella seconda puntata di Tale e Quale show 2022

Valeria Marini con l’imitazione di Cher nella prossima puntata di Tale e Quale Show 2022 avrà davanti una sfida ancora più dura rispetto a quella delle scorsa settimana. Il timore è che riesca a fare anche peggio di quanto visto con Britney. Valeria Marini è reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip dove è riuscita ad arrivare quasi alle puntate finali. Sicuramente Cher è una cantante che è difficile da replicare per qualsiasi cantante professionista, dunque immaginiamo che la Valeriona Nazionale avrà delle difficoltà a confrontarsi con la sua voce.

Noi però abbiamo grande fiducia nelle capacità artistiche di Valeria che ha sempre dimostrato di sapersi mettere in gioco e per questo abbiamo grande curiosità di vedere come interpreterà un’artista così complessa cercando di sopperire all’assenza di vocalità con magari la sua esplosività sul palcoscenico. D’altronde se si partecipa a questo programma c’è da mettere in conto anche di potersi trovare di fronte a vocalità impossibili da replicare.

Valeria Marini, così nella prima puntata di Tale e Quale Show 2022

Valeria Marini purtroppo è stata tra le peggiori considerando il risultato in classifica della prima puntata di Tale e Quale Show 2022. Nel corso della prima puntata la sfida per lei è stata quella di riprodurre in maniera fedele la bravura e il talento di Britney Spears con il brano Toxic. Lo spirito dissacrante dell’artista internazionale era evidentemente lo scoglio più importante da superare; dal punto di vista vocale invece l’esperienza sembrava decisamente più fattibile. Infatti, la Marini si è spesso cimentata nel canto seppur non con grandi successi ma comunque dimostrando una discreta bravura. In ogni caso, nella sua esibizione d’esordio è stata decisamente al di sotto delle attese. Esteticamente considerata impresentabile; la somiglianza era abbastanza labile salvo la pettinatura che poteva ricordare la Spears. Per quanto riguarda la pronuncia, l’intonazione e l’interpretazione è stato palese il contrasto. E’ sembrata una banale rivisitazione piuttosto che una imitazione più o meno fedele.

Nonostante le evidenze la giuria si è mostrata abbastanza morbida dal punto di vista dei giudizi; la Goggi ha invitato Valeria ad impegnarsi di più considerando questa prima esibizione comunque un buon punto di partenza. Si affida all’ironia Panariello definendola praticamente uguale alla versione originale. Malgioglio invece non usa tanti giri di parole affermando quando l’esibizione sia sembrata piuttosto una tortura e un’agonia. Dopo l’evidente flop, i punti totalizzati sono stati appena 26 posizionandosi per l’appunto ultima in classifica. Considerato l’inizio, sembrano numerosi i limiti per la showgirl che difficilmente riuscirà a fare meglio nelle puntate a seguire. Il pubblico si è comunque divertito come dimostrato dai tanti commenti ironici e simpatici pubblicati sui social. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE DELLA SETTIMANA SCORSA











