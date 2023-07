Valeria Marini e Gerolamo Cangiano, retroscena sul primo incontro/ L’amicizia con Daniela Santanchè

Valeria Marini e Gerolamo Cangiano, scoppia la passione in vacanza a Ponza

Il calderone della cronaca rosa estiva è sempre pronta ad aggiungere nuovi ingredienti nel proprio calderone. Tra l’affollarsi di rumor e indiscrezioni, è recentemente finita al centro della curiosità degli appassionati Valeria Marini. La showgirl è stata infatti immortalata – come riporta Today – durante la sua vacanza a Ponza in tenere effusioni con un noto politico di origini campane, Gerolamo Cangiano.

La paparazzata che riguarda Valeria Marini e Gerolamo Cangiano è stata pubblicata negli scorsi giorni dal settimanale Diva e Donna; baci, effusioni e tanta dolcezza per la showgirl più seguita d’Italia che da tempo pare fosse single. Il 42enne potrebbe dunque essere la sua nuova fiamma; referente politico per la Campania per il partito di Fratelli d’Italia, oltre che docente di Diritto ed Economia con una laurea in Giurisprudenza.

Valeria Marini e Gerolamo Cangiano, l’incontro tra i due “grazie” a Daniela Santanchè

Stando a quanto riporta il portale Today, il settimanale Oggi avrebbe rilanciato una particolare indiscrezione sulla relazione tra Valeria Marini e Gerolamo Cangiano. Nello specifico, pare che dietro l’incontro – presumibilmente prima della vacanza a Ponza – vi sia lo zampino di un altro esponente politico piuttosto noto: Daniela Santanchè. il magazine racconta come il ministra del turismo sia di fatto molto amici al politico campano; sarebbe stata dunque lei a presentarlo alla showgirl. Chiaramente, siamo nel merito dei rumor e non è detto che la Santanchè sia la principale artefice della loro conoscenza.

Osservando gli scatti pubblicati nei giorni scorsi, effettivamente si può notare una particolare e tenera complicità tra Valeria Marini e Gerolamo Cangiano. Chissà che i due non possano realmente dare vita a una lunga e pura storia d’amore. Nei tempi recenti la showgirl non è stata molto fortunata dal punto di vista sentimentale; sicuramente gli appassionati ricorderanno l’esperienza a Temptation Island Vip con Patrick Baldassari. Dopo l’esperienza la loro storia giunse ai titoli di coda ma per la “madrina” dei baci stellari il cuore sembra essere tornato a battere per una nuova fiamma.











