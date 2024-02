Valeria Marini e Gerolamo Cangiano si sono lasciati?/ Lei: “Non ci siamo mai separati”. E su Denny Mendez…

Valeria Marini e la verità sul fidanzamento con Gerolamo Cangiano

Valeria Marini e Veronica Cangiano si sono lasciati? La notizia della rottura tra la showgirl e il deputato di Fratelli d’Italia che, la scorsa estate, erano stati pizzicati per la prima volta insieme, si era diffusa dopo un servizio di Striscia la Notizia dedicato alla presentazione del libro di Gabriel Garko alla Camera. Ai microfoni di Enrico Lucci, Gerolamo Cangiano si era definito single, ma Valeria Marini, sul settimanale Oggi, nella rubrica “Forse non tutti sanno che” a cura di Alberto Dandolo, smentisce la rottura.

“Allontanarsi non significa lasciarsi” – dice la marini a Oggi. “Io e il mio Gimmi non ci siamo mai separati. I nostri cuori restano uniti come le nostre anime“, aggiunge.

Valeria Marini sul gossip su Denny Mendez e Gerolamo Cangiano

Dopo il servizio di Striscia la Notizia, anche Dagospia aveva dedicato tempo e spazio alla liason tra Valeria Marini e Gerolamo Cangiano. Secondo quanto riportato da Dagospia, il deputato di Fratelli d’Italia avrebbe cominciato a frequentare l’ex Miss Italia Denny Mendez.

Su tale gossip si è espressa la stessa Marini che, sempre ai microfoni del settimanale Oggi, ha puntualizzato: “Ma chi è? Cosa fa nella vita? E’ in continua ricerca di visibilità”.











