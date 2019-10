Valeria Marini e Gianluigi Martino/ Il nuovo fidanzato: “E’ sbocciata la passione!”

Valeria Marini ha ritrovato l’amore. Tra la showgirl stellare e il suo giovane collaboratore Gianluigi Martino, è vera passione. E, a confermarlo, è direttamente la bionda showgirl tra le pagine di Novella 2000. “Lui è una persona fantastica, lavoriamo insieme, e mi aiuta anche nel mio lavoro nella musica e non solo. Poi, tra una cosa e l’altra, tra di noi è sbocciata la passione”, svela con tono sognante. Per la showgirl è l’inizio di un nuovo capitolo fortunato della sua vita amorosa. Circa un anno fa, la Marini e il fidanzato di allora, Patrick Baldassari, avevano partecipato come coppia a Temptation Island Vip. Nel corso del programma, per via anche della presenza del sexy tentatore Ivan Gonzalez, le cose tra loro non sono andate come speravano. Lei, come ha detto in televisione nel corso di una ospitata a Vieni da me, decise di partecipare a Temptation, proprio per farsi tentare! D’altra parte, lo scopo del dating show è proprio questo. E, alla domanda di rito al termine dell’avventura tra i tentatori: “Vuoi uscire con o senza Patrick?” chiesta da Simona Ventura, la “stellare” aveva risposto di volere uscire da sola.

Valeria Marini dopo Patrick Baldassari ritrova l’amore con Gianluigi Martino

Dopo la rottura, i rapporti tra Patrick Baldassari e Valeria Marini si sono distesi: “Patrick è uno di casa per me, siamo molto amici. Ho un ottimo rapporto con la sua famiglia, e di recente abbiamo riallacciato i rapporti”. Adesso, per Valeria, superato il capitolo Patrick, c’è solo Gianluigi. Lui ha 35 anni (ben 17 in meno della showgirl) ma – da quanto pubblicato da lui stesso su Instagram – malgrado la differenza d’età è davvero innamorato perso della sua dolce metà “stellare”. Infatti, i due si scattano moltissimi selfie, come quello in cui la coppia è a Milano, felice in mezzo alla gente, o quello davanti a un tramonto romanticissimo ai Laghi di Sibari a Cosenza. L’amore tra i due traspare anche tramite le Instagram Stories, con cuori innamorati e stelle per confermare una passione “stellare”. Martino è l’uomo giusto? Staremo a vedere…

