Valeria Marini e Gianluigi Martino si sposano?/ Fiori d’arancio dopo la convivenza

Valeria Marini e il fidanzato Gianluigi Martino si sposano? Il settimanale Novella 2000 dedica la copertina dell’ultimo numero in ediciola alla showgirl che, stando al magazine diretto da Roberto Alessi, sarebbe pronta a convolare a nozze con il suo giovane fidanzato con cui già convive e con il quale ha anche trascorso la quarantena. Un amore nato in punta di piedi, ma che rende serena e felice la showgirl che, a 53 anni, sembra aver trovato l’uomo giusto con cui progettare il futuro e vivere il resto della sua vita. “Questo è amore, ho paura a dirlo, ma so che nel mio cuore è così. Lui è molto attento a me, forse nessuno lo era mai stato come lui”, aveva raccontato a Verissimo Valeria Marini confermado di provare un forte sentimento.

VALERIA MARINI: GIANLUICI MARTINO E’ L’UOMO GIUSTO?

Dopo diverse delusioni d’amore, Valeria Marini sembrerebbe aver trovato in Gianluigi Martino l’uomo giusto al punto che, come si legge su Novella 2000. i due potrebbero coronare il loro amore con il matrimonio. Nel suo giovane fidanzato, la showgirl ha trovato una persona di cui fidarsi che la protegge, la sostiene nelle scelte e accetta anche il suo carattere. Valeria, inoltre, è una donna che sta molto attenta al proprio aspetto fisico. Amante di creme e maschere, ammette di prendersi cura di sè anche in casa. Un aspetto che Gianlugi ha accettato senza problemi: “Mi piace comunque curarmi, prendermi cura di me stessa. Il mio fidanzato mi sta vicino, anche se ogni tanto vado in giro dentro casa con maschere strane”, aveva raccontato ai microfoni de I Lunatici. La quarantena, dunque, ha unito ancora di più la coppia.



