Valeria Marini e Gianluigi Martino si sposano?/ Lui: “voglio un figlio”

Valeria Marini e Gianluigi Martino si sposano? In una lunga intervista a Nuovo Tv, il fidanzato della showgirl ha confessato di voler convolare a nozze e di voler un figlio. Quello tra Valeria Marini e Gianluigi Martino è un amore giovane e fresco di cui, tuttavia, lui è molto sicuro al punto da voler sposare la Marini allargando anche la famiglia. L’imprenditore sarebbe stato visto mentre usciva da una chiesa di Roma prima del blocco deciso per contrastare l’emergenza coronavirus. La Marini, molto cattolica, si era sposata in chiesa con Giovanni Cottone. Le nozze con quest’ultimo, però, sono state annullate dalla Sacra Rota e con Gianluigi Martino potrebbe nuovamente convolare a nozze in chiesa. L’imprenditore è così pronto a soddisfare il desiderio della sua fidanzata.

Valeria Marini e Gianluigi Martino: nozze e figlio nei progetti

Grandi progetti di vita insieme per Valeria Marini e Gianluigi Martino. La showgirl ha sempre sognato il matrimonio e dei figli e Gianluigi Martino è pronto a fare di tutto per realizzare i sogni della donna che ama. “Il matrimonio sarà il sigillo del nostro amore”, ha raccontato a Nuovo Tv. Il fidanzato di Valeria Marini, inoltre, ha anche spiegato che diventare genitore lo renderebbe molto felice. La showgirl, dunque, ha trovato nel suo attuale fidanzato l’uomo giusto con cui realizzare tutti i suoi progetti d’amore? Accanto a Gianluigi Martino, Valeria Marino è riuscita a superare la grande delusione sentimentale vissuta con la fine del suo matrimonio in cui aveva creduto con tutta se stessa. La Marini e Martino, dunque, convoleranno presto a giuste nozze?



© RIPRODUZIONE RISERVATA