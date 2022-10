Valeria Marini e il problema agli occhi: foro maculare/ “Non vedo più come prima”

Valeria Marini e il foro maculare: “Grazie al cielo l’occhio è salvo”

Forse non tutti sanno che, qualche mese fa, Valeria Marini ha subito una delicata operazione agli occhi per un foro maculare. Come sta adesso? Si è ripresa, ma non del tutto, come ha raccontato lei stessa in una intervista rilasciata al magazine Confidenze. “Va così, così. Non vedo più come prima. Ma ringrazio il cielo di aver salvato l’occhio”, ha confidato la mitica Valeria nazionale.

Valeria Marini è Patty Pravo, Tale e Quale Show 2022/ Nuovo attacco di Malgioglio?

La concorrente di Tale e Quale Show 2022 è stata operata più di un anno fa e ha rischiato veramente grosso. La soubrette ha confidato di aver scoperto la patologia dopo essere uscita da Supervivientes (Isola dei Famosi spagnola) perché i medici del programma le dissero di aver riscontrato qualcosa di strano nell’occhio, suggerendole di fare i necessari approfondimenti.

Valeria Marini “Vorrei sposarmi di nuovo in chiesa”/ “C'è qualcuno? Vedremo...”

Valeria Marini e il problema agli occhi scoperto a Superviventes

In un primo momento Valeria Marini aveva preso sottogamba la segnalazione ma con l’aggravarsi della situazione è stata costretta a recarsi dagli specialisti. La soubrette, infatti, ha dovuto fate i conti con una lesione in un’area della retina che nei casi più gravi può ostacolare la visione.

Nello specifico si tratta di una patologia dell’interfaccia vitreo-retinica e può essere di origine traumatica oppure legato all’usura del corpo vitreo. Per Valeria Marini è stato un brutto capitolo, che a quanto pare non è ancora del tutto chiuso dato che come lei stessa ha ammesso, non vede più come un tempo. Chi le vuole bene, soprattutto in questo periodo difficile per lei, non ha smesso un solo momento di starle accanto e manifestarle vicinanza.

Valeria Marini è Cher, Tale e Quale Show/ Malgioglio la stronca: "Spaventosa, ci vuole un esorcista!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA